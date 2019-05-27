نصيحة "قبل الإفطار".. ابتعد عن هذه المأكولات وقت السحور

نصيحة "قبل الإفطار".. هذه هي أهمية اللبن في رمضان

نصيحة "قبل الإفطار".. ما هي كمية القطايف المناسبة في رمضان؟

نصيحة "قبل الإفطار".. ماذا يمكنك أن تأكل بين الإفطار والسحور؟

تعاني من القولون العصبي في رمضان؟ هذه نصيحتنا لك "قبل الإفطار"

نصيحة "قبل الإفطار".. كيف تتغلب على "إدمان القهوة" في رمضان؟

نصيحة "قبل الإفطار".. كيف تختار الحلويات في رمضان بذكاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينصح بتناول وجبة السحور لأنها تعطي الجسم طاقة تستمر لفترة طويلة خلال النهار، وتساعد في تفادي الجوع والعطش.

وتقول خبيرة التغذية رزان شويحات إنه من المفضل الابتعاد عن الأغذية الغنية بالسكريات البسيطة مثل العصائر والمشروبات الغازية والحلويات.

كما تنصح رزان شويحات بالابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون القليلة، والتي تثقل المعدة، وتشعرنا بالتعب مثل الأغذية المقلية كالسجق والهوت دوغ والدونت، ولتفادي العطش يجب الابتعاد عن الأغذية المالحة مثل المخللات والأجبان المملحة والشيبس.

قبل الإفطار تذكر أن الشاي المحلى والقهوة هي مشروبات غنية بالكافيين، وتجعلك تخسر بعض الماء الذي تحتاج إليه خلال فترة الصيام.