10 أخطاء شائعة نقترفها عند غسيل الملابس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تستخدم الكثير من أدوية التنظيف؟ هل تضع حمولة زائدة في الغسالة؟ هل تبالغ في التبييض؟ إليك إجابات على هذه الأسئلة، وبعض النصائح الذكية لغسيل الثياب:

خطأ 1: فرك البقع بشدة

بدلاً من ذلك، يجب فركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.

خطأ 2: استخدام الكثير من أدوية التنظيف

يجب استخدام فقط نصف كمية التي تستخدم عادة، ثم يمكن زيادة هذه الكمية تدريجياً.

خطأ 3: تشغيل الغسالة بشكل غير صحيح

يمكن القيام بهذه الخطوات بحسب الترتيب التالي لتوزيع المنظفات بشكل أفضل: الملابس، والماء، ثم الصابون.

خطأ 4: غسل قطعة عليها علامة "تنظيف جاف"

يجب أن تلتزم بالتنظيف الجاف لبعض الملابس المصنوعة من: الجلد، والجلد المدبوغ، والحرير

خطأ 5: عدم إغلاق السحاب في الملابس

يمكن للأسنان المعدنية للسحاب أن تحتك بباقي الملابس الدقيقة، وتمزقها.

خطأ 6: عدم فك الأزرار

قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الأزرار واتساع الفتحات.

خطأ 7: الإفراط في التبييض

لا نحتاج لذلك للتخلص من البقع، بحيث يمكن غلي الثياب الملطخة مع شرائح الليمون مثلاً لعدة دقائق.

خطأ 8: عدم استقرار الغسالة على الأرض

ينتج عن ذلك اهتزازات قد تلحق ضرراً بالأرضية.

خطأ 9: ترك فترة للراحة بين دورات التجفيف

تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.

خطأ 10: وضع الجوارب بشكل عشوائي

ضع الجوارب في حوض الغسالة أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.