10 أخطاء شائعة نقترفها عند غسيل الملابس
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تستخدم الكثير من أدوية التنظيف؟ هل تضع حمولة زائدة في الغسالة؟ هل تبالغ في التبييض؟ إليك إجابات على هذه الأسئلة، وبعض النصائح الذكية لغسيل الثياب:
- خطأ 1: فرك البقع بشدة
بدلاً من ذلك، يجب فركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.
- خطأ 2: استخدام الكثير من أدوية التنظيف
يجب استخدام فقط نصف كمية التي تستخدم عادة، ثم يمكن زيادة هذه الكمية تدريجياً.
- خطأ 3: تشغيل الغسالة بشكل غير صحيح
يمكن القيام بهذه الخطوات بحسب الترتيب التالي لتوزيع المنظفات بشكل أفضل: الملابس، والماء، ثم الصابون.
- خطأ 4: غسل قطعة عليها علامة "تنظيف جاف"
يجب أن تلتزم بالتنظيف الجاف لبعض الملابس المصنوعة من: الجلد، والجلد المدبوغ، والحرير
- خطأ 5: عدم إغلاق السحاب في الملابس
يمكن للأسنان المعدنية للسحاب أن تحتك بباقي الملابس الدقيقة، وتمزقها.
- خطأ 6: عدم فك الأزرار
قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الأزرار واتساع الفتحات.
- خطأ 7: الإفراط في التبييض
لا نحتاج لذلك للتخلص من البقع، بحيث يمكن غلي الثياب الملطخة مع شرائح الليمون مثلاً لعدة دقائق.
- خطأ 8: عدم استقرار الغسالة على الأرض
ينتج عن ذلك اهتزازات قد تلحق ضرراً بالأرضية.
- خطأ 9: ترك فترة للراحة بين دورات التجفيف
تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.
- خطأ 10: وضع الجوارب بشكل عشوائي
ضع الجوارب في حوض الغسالة أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.