نصيحة "قبل الإفطار".. إليكم مضار الأغذية المقلية في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يدعو خبراء التغذية والأطباء إلى تقليل الأغذية المقلية وخاصة في رمضان.

أحد الأسباب الأساسية لذلك هو أن الأغذية المقلية ترهق المعدة، التي تحتاج أن تهضم كمية أكبر من الطعام بفترة قصيرة.

وتكثر الأغذية المقلية على مائدة الإفطار بين المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات، وبالتالي ففرصة تناول سعرات حرارية إضافية هي أكبر، وبالتالي زيادة في الوزن.

كما أن القلي المتكرر يزيد من عملية الأكسدة الضارة بالجسم.

قبل الافطار تذكر أن الشوي أفضل من القلي، وفي حال القلي، يفضل استعمال زيت القلي مرة واحدة أو مرتين للتقليل من أكسدة الزيت الضارة صحيا.