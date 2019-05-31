نصيحة "قبل الإفطار".. تناول الفاكهة في هذه الأوقات برمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين السلطة والشوربة والمعجنات والحلويات لم يعد هناك مجال أو وقت لتناول الفواكه في رمضان.

تقول خبيرة التغذية رزان شويحات إن الفواكه مهمة جدا وخاصة في رمضان، لأنها تزودنا بالفيتامينات والألياف والماء.

وتؤكد أنه من الضروري المحافظة على تناول 2-3 حصص من الفواكه يوميا.

أولا، حبات التمر التي نتناولها عند الأذان، يمكن أن نعتبرها حصة الفاكهة الأولى.

من الممكن أيضا إضافة بعض حبات الفواكه للسلطة للتنويع وللنكهة أيضا.

ينصح أيضا بتناول حصة فاكهة مثل التوت البري أو الفراولة مع كوب لبن كوجبة عشاء متأخرة أو مع السحور.

قبل الإفطار تذكر أن الفاكهة الطازجة أفضل بكتير من العصائر، إذ أنها تحتوي على سكر وسعرات أقل، والأهم أنها تحتوي على الألياف الضرورية لهضم أفضل وتحقيق التوازن في معدل السكر بالدم.