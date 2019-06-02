نصيحة "قبل الإفطار".. هذه هي أهمية شاي الأعشاب في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتهر العرب باستخدام الأعشاب كعلاج لعدة مشاكل وأغلبها تتعلق بالهضم.

ومن هذه الأعشاب الطبيعية البابونج والينسون والشومر والميرمية، وينصح بشربها في رمضان، خاصة انها لا تحتوي على الكافيين الموجود في الشاي والقهوة.

ومن المعروف أن البابونج يهدئ الأعصاب ويريح المعدة، وفي حال كنت تعاني من الغازات والنفخة فالشومر والينسون هما الأفضل، اما المغص وآلام المعدة فالميرمية هي الحل.

قبل الافطار تذكر أن الطريقة الصحيحة لتحضير هذه الأعشاب هي إضافة الماء الساخن وتركه قليلا وعدم غليه، لأن الغلي يؤدي إلى فقدان الزيوت الطيارة والتي هي الجزء المفيد في الأعشاب.