قبل العيد... إليكم أفضل العادات الصحية بعد نهاية رمضان

نصيحة "قبل الإفطار".. تناول الفاكهة في هذه الأوقات برمضان

نصيحة "قبل الإفطار".. لا تتوقف عن تناول السمبوسة ولكن..

نصيحة "قبل الإفطار" ... لا تشرب الشاي بعد الإفطار لهذا السبب

نصيحة "قبل الإفطار".. ابتعد عن هذه المأكولات وقت السحور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في رمضان، اعتدنا اتباع عادات غذائية صحية ومفيدة، ويجب علينا الاستمرار بها حتى بعد نهاية الشهر الفضيل.

من أهم هذه العادات تحضير طبق سلطة أو شوربة يوميا حتى نحصل على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

ولا يجب أن ننسى أن نكون متزنين في اختياراتنا يوم العيد، وألا نحرم أنفسنا من الأكل، أو حتى نتناول ما يزيد عن حاجتنا.

قبل العيد تذكروا الكمية والنوعية، اذا كانت النوعية دسمة خففوا الكمية، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة.