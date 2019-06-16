لأول مرة.. "إرهاق العمل" يُصنّف كمرض

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نشر الأحد ، 16 يونيو / حزيران 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الإرهاق المهني"، مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، وقد يدّون في سجلاتك الطبية.

وصدرت العديد من الدراسات حول الإرهاق المهني خلال العقود الماضية، والتي لم تعتبره اضطراباً نفسياً حقيقياً.

وركزت غالبية الأبحاث حول الإرهاق على "الأسباب والعوامل المرتبطة به"، بدلاً من التركيز على محاولات تطوير معايير تشخيصية محددة.

وأصبح إرهاق العمل تشخيصاً طبياً مشروعاً، وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض، وهو كتيب يصدر عن منظمة الصحة العالمية.

ويظهر الإرهاق في هذا الكتيب ضمن المشكلات المتعلقة بالتوظيف أو البطالة. ويمكن للأطباء تشخيص أحدهم بالإرهاق إذا واجه الأعراض التالية:

1. مشاعر استنزاف الطاقة أو التعب الشديد.

2. المشاعر السلبية أو السخرية المتعلقة بعمل الفرد.

3. انخفاض الكفاءة المهنية.

وبحسب هذا التصنيف الجديد، تشخيص هذا المرض يقتصر فقط على بيئات العمل.