البواسير.. كيف تحصل وما هي أفضل الأساليب لعلاجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البواسير عبارة عن أوردة متورمة في القناة الشرجية.

وتتسبب البواسير بالسمنة، والإجهاد أثناء حركة الأمعاء، والوزن الزائد أثناء الحمل، والجلوس لفترات طويلة، والإسهال، أو الإمساك.

ويتواجد نوعان من البواسير:

داخلية: تحدث في المستقيم السفلي، حيث لا توجد مراكز للألم، لذلك فهي غير مؤذية

خارجية: تتطور في الجلد حول فتحة الشرج وقد تكون مؤلمة للغاية

هل البواسير خطرة؟

نادراً ما تكون البواسير خطيرة. إذا كان فقدان الدم بسببها شديد، فقد تؤدي إلى فقر الدم.

علاجات البواسير

عدم الاجهاد أثناء حركة الأمعاء أو الجلوس لفترة طويلة

الاسترخاء في أحواض الاستحمام الدافئة قد يقلل من التورم والحكة

ربط الأنسجة بالشريط المطاطي، والذي يُعتبر أحد العلاجات الأكثر شعبية

في الحالات الصعبة، يوصي الطبيب باستئصالها.

منع البواسير

شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الألياف الغذائية، لدفع الجهاز الهضمي للتحرك بسلاسة.

تناول الكثير من الفاكهة والخضار الطازجة.