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رغم التقدم الطبي والتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لا يزال الكثيرون يتمسكون بالمعتقدات التقليدية عن الحمل.

إليك بعض الخرافات الأكثر شعبية، التي تواجه الأم قبل الولادة.

1: سمات الطعام التي تتوق إليها المرأة الحامل وتستهلكها تؤثر على شكل الطفل.

2: شكل المرأة أثناء حملها يحدد ما إذا كان جنينها ذكر أم أنثى.

3: الطعام الحار يمكن أن يساعد في تحفيز المخاض.

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لا توجد قواعد صارمة بشأن ما إذا كان ينبغي للحامل اتباع أو تجاهل هذه الخرافات، ولكن المهم هو ضمان حصول الأم على الغذاء الصحي. وإليك ما تنصح به منظمة الصحة العالمية:

1- النظام الغذائي الصحي يعتمد على الطاقة الكافية، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن.

2- الالتزام بممارسة صحية مناسبة لمنع الزيادة المفرطة للوزن أثناء الحمل

3- نمط الحياة الصحي يجب أن يشمل ممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية دون محاولة الوصول إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية