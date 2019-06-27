تسبب الإحراج للكثيرين.. هذه أبرز أسباب تعرّق الأقدام وطرق علاجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الأقدام المتعرقة مشكلة شائعة، حيث من الممكن أن تصبح مكاناً لتراكم البكتيريا وتتسبب برائحة كبيرة للقدمين، بالإضافة إلى التهابات الجلد الفطرية التي تؤدي إلى إحساس حارق بالقدمين.

وينبغي اتخاذ بعض التدابير لعلاج التعرق الزائد في القدمين:

• غسل القدمين يومياً بماء دافئ وصابون مضاد للجراثيم، ثم تجفيفهما جيداً، خاصةً بين أصابع القدم.

• استخدام بخاخ الأحذية المصمم للحد من الرائحة وتراكم البكتيريا والفطريات.

• استخدام بودرة مخصصة للأقدام لتجفيف القدمين.

• ارتداء جوارب قطنية سميكة لامتصاص الرطوبة والمساعدة في تهوية القدمين.

• تجنب الجوارب الاصطناعية.

• تغيير الجوارب عدة مرات في اليوم.

• ارتداء أحذية مزودة بتهوية كافية، مع تجنب الأحذية البلاستيكية أو النايلون.