مرض خطير يهدد حياة ريهام سعيد.. و "وصيتها" تغزو مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأت المذيعة المصرية ريهام سعيد متابعيها برسالة تطلب منهم الدعاء لها، بعد التقارير التي تم تداولها حول إصابتها بمرض خطير قيل إنها بكتيريا في الوجه.

وكتبت ريهام سعيد على حسابها في إنستغرام: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحد".

وأضافت في رسالة أخرى نشرتها فجر الأحد: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك."

ونقلت "اليوم السابع" عن سعيد قولها إنها تعمل حالياً على اختيار طبيب متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، يتخوف الأطباء من وصول هذه البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.

وتفاعل عدد من النجوم مع رسالة سعيد ودعوا لها بالشفاء العاجل، ومنهم الفنانة ريم البارودي التي نشرت صورة لريهام عبر صفحتها على "انستغرام" ووجهت لها رسالة قالت فيها: "انت قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس لك، وانت حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح وان شاء هتعدي وحتقومي.."

يُذكر، أن المذيعة المصرية كانت قد أثارت جدلاً خلال السنوات الماضية في عدة قضايا من بينها "التحريض على خطف الأطفال" وتصريحات أُعتبرت أنها مهينة للسوريين وغير ذلك.

قد يهمك أيضا: الحكم على ريهام سعيد بالحبس 18 شهرا في قضية "فتاة المول"