أبرزها الخوخ.. إليك أفضل الأطعمة للتغلب على الإمساك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الدخول إلى الحمام لإفراغ الأمعاء 3 مرات أو أقل في الأسبوع، قد يؤشر لحدوث مشكلة ما.

ورغم أن الإمساك يمكن أن يحدث بسبب بعض الحالات الطبية، والأدوية، وعوامل أخرى خارجية، إلا أنه غالباً قد يكون ناتجاً عما نتناوله أو ما لا نتناوله.

كما أن عدم شرب الماء بشكل كاف يتسبب بالإمساك أيضاَ.

هذه المأكولات قد تساعد في الحد منه:

الخوخ

الخوخ المجفف غني بالألياف.

الكيوي

كوب واحد من الكيوي يعادل 5 غرامات من الألياف.

الفشار

تناول الفشار كوجبة خفيفة يضيف الألياف إلى نظامك الغذائي.

الماء

العامل الأكثر أهمية في تخفيف الإمساك.

بذور الكتان

ملعقة كبيرة منه تحتوي على غرامين من الألياف.

البرتقال

يعمل كمليّن للمساعدة في علاج الإمساك.

الأرز

تؤدي ألياف الأرز دوراً في منع الإمساك.

السبانخ

يحتوي كوب واحد منه على 4 غرامات من الألياف.

القهوة

تحفز تقلصات العضلات في القولون، مما يساعد في الذهاب إلى الحمام.

وجبة الفطور

وجبة فطور غنية بالألياف ستحثك على الرغبة في الذهاب للحمام.