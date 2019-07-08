قد يؤدي إلى العمى.. هذه أبرز أعراض وعلاجات التنكس البقعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التنكس البقعي المرتبط بالعمر هو السبب الرئيسي للعمى، حيث أنه يلحق الضرر بمركز الشبكة، مما يؤثر على الرؤية المركزية.

أعراض المرض وعلاجه:

تزداد فرص الإصابة بالمرض مع تقدم العمر

التدخين عامل الخطر الرئيسي القابل للتعديل والذي يؤدي للمرض

تناول الكثير من الخضار الورقية، والتوت الأزرق، والأسماك، تقلل من فرص الإصابة به

التنكس البقعي: جاف ورطب

النوع الجاف، الأكثر انتشاراً، بسبب تدهور الخلايا الموجودة في منتصف الشبكة

النوع الرطب يحدث بسبب نزيف الأوعية الدموية تحت الشبكة

من علامات المرض عدم الوضوح، والتشويش، والبقع العمياء في الرؤية

جراحة الليزر العلاج الشائع له، وقد استبدلت بعقاقير تحقن في بياض العينين كل فترة

العلاج والتدخل المبكر يساعدان المزيد من المرضى اليوم، لذلك يصل عدد أقل منهم للمراحل المتقدمة من فقدان البصر.