فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.
ويساعد الفيتامين C الجسم على:
- امتصاص الحديد من الطعام
- إنتاج الكولاجين
- تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى
- الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
- الحماية من الكدمات
- الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح
- الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
- منع التجاعيد
- حماية القلب
- زيادة قوة الدماغ
- حفظ النظر
مشاكل النقص:
الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة
مصادر الغذاء:
ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.
الكميات الزائدة:
قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.