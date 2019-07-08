فوائد مذهلة لفيتامين C.. ما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟

صحة
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فوائد مذهلة لفيتامين C.. فما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟
01:16
فوائد مذهلة لفيتامين C.. فما هي أفضل المصادر للحصول عليه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعتبر أفضل علاج للبرد، كما يمكن أن يساعد في درء أمراض السرطان، والسكتات الدماغية، ومرض الزهايمر.

ويساعد الفيتامين C الجسم على:

  • امتصاص الحديد من الطعام
  • إنتاج الكولاجين
  • تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى
  • الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية
  • الحماية من الكدمات
  • الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح
  • الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي
  • منع التجاعيد
  • حماية القلب
  • زيادة قوة الدماغ
  • حفظ النظر

مشاكل النقص:

الاسقربوط، وهو مرض يسبب فقدان الأسنان، والنزيف الحاد وتورم اللثة

مصادر الغذاء:

ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم.

الكميات الزائدة:

قد يسبب الإكثار من تناول فيتامين C الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

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