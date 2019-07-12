5 خرافات شائعة عن إدمان المخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قد يعتقد البعض أن الجينات أو العوامل الوراثية قد تؤدي إلى إدمان المخدرات أو أنه لا يمكن التخلص منها ومن الضرر الذي تسببه في دماغ الإنسان للأبد،

إليكم 5 خرافات رائجة عن إدمان المخدرات وحقيقتها:



1- خرافة: لدى بعض الناس جين يسبب الإدمان

حقيقة: لا يوجد أي جين يحدد مدى احتمالية أن يصبح الإنسان مدمناً، ولا يتنقل الإدمان عن طريق الوراثة



2- خرافة: تعتبر الماريجوانا مدخلاً لعالم المخدرات والإدمان

حقيقة: لا يوجد دليل علمي يثبت تسبب الماريجوانا بإدمان على نوع أقوى من المخدرات



3- خرافة: يدوم الإدمان على المخدرات إلى الأبد ولا يمكن التخلص منه

حقيقة: يمكن التعافي من الإدمان، لكن تختلف فترة الشفاء من شخص إلى آخر



4- خرافة: تسبب المخدرات ضرراً دائماً في دماغ الإنسان

حقيقة: تضر بعض أنواع المخدرات الجهاز العصبي، لكنها لا تسبب أضراراً قد تمنع المتعافين من الإدمان عن ممارسة حياتهم الطبيعية



5- خرافة: على المدمن طلب المساعدة فقط عند الوصول إلى مرحلة خطرة من الإدمان

حقيقة: على المرء طلب المساعدة واللجوء إلى العلاج حال ظهور علامات الإدمان