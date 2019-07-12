5 خرافات شائعة عن إدمان المخدرات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قد يعتقد البعض أن الجينات أو العوامل الوراثية قد تؤدي إلى إدمان المخدرات أو أنه لا يمكن التخلص منها ومن الضرر الذي تسببه في دماغ الإنسان للأبد،
إليكم 5 خرافات رائجة عن إدمان المخدرات وحقيقتها:
1- خرافة: لدى بعض الناس جين يسبب الإدمان
حقيقة: لا يوجد أي جين يحدد مدى احتمالية أن يصبح الإنسان مدمناً، ولا يتنقل الإدمان عن طريق الوراثة
2- خرافة: تعتبر الماريجوانا مدخلاً لعالم المخدرات والإدمان
حقيقة: لا يوجد دليل علمي يثبت تسبب الماريجوانا بإدمان على نوع أقوى من المخدرات
3- خرافة: يدوم الإدمان على المخدرات إلى الأبد ولا يمكن التخلص منه
حقيقة: يمكن التعافي من الإدمان، لكن تختلف فترة الشفاء من شخص إلى آخر
4- خرافة: تسبب المخدرات ضرراً دائماً في دماغ الإنسان
حقيقة: تضر بعض أنواع المخدرات الجهاز العصبي، لكنها لا تسبب أضراراً قد تمنع المتعافين من الإدمان عن ممارسة حياتهم الطبيعية
5- خرافة: على المدمن طلب المساعدة فقط عند الوصول إلى مرحلة خطرة من الإدمان
حقيقة: على المرء طلب المساعدة واللجوء إلى العلاج حال ظهور علامات الإدمان