7 أعراض قد تعاني منها العين خلال النظر إلى كسوف الشمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تشعر بالقلق إزاء رؤيتك، أو رؤية طفلك، لظاهرة الكسوف الكلي للشمس، حتى لو كنت ترتدي نظارات واقية؟

قد يتعرض القليل من الأشخاص لتغييرات في شبكية العين، تتطلب المراقبة.

لذا، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لأشعة الشمس أثناء الكسوف، يجب عليك تحديد موعد مع طبيب للقيام بفحص شامل للعين.

ورغم أن أعراض تلف العين ليست فورية، إليكم بعض الأمراض التي يجب أن تكون على دراية بها:

1- عدم وضوح الرؤية

2- رؤية متموجة أو مشوهة

3- صعوبة تمييز الألوان

4- صداع الرأس

5- حساسية تجاه الضوء

6- مشاهدة "بقع" أو "ثقوب" في النظر

7- ألم.

ويمكن أن يؤدي النظر إلى كسوف الشمس دون حماية إلى التهاب القرنية. وتدمر الأشعة فوق البنفسجية للشمس مؤقتاً الطبقة العليا للقرنية والتي تسمى الظهارة. وهذا ما يُعرف أيضاً بالعمى الثلجي، والذي يحدث أثناء التعرض لانعكاس أشعة شمس الثلوج في المرتفعات.