كيف تمنع النوبة القلبية الثانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية، فربما تكون قلقاً بشأن احتمال تكرارها. ورغم أن نوبة قلبية واحدة تزيد من فرص الإصابة بأخرى، إلا أن هناك عدة طرق لتقليل المخاطر.

وفيما يلي بعض عوامل نمط الحياة الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها:

النشاط: التمرين يقوي عضلة القلب مثل كل العضلات الأخرى.

النظام الغذائي: خفض كمية الدهون المشبعة وغير المشبعة التي تتناولها.

الوزن الصحي: خفض مؤشر كتلة الجسم إلى ما بين 18.5و24.9.

توقف عن التدخين: ذلك يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى النصف.

الإجهاد والاكتئاب: لا تتجاهل أهمية العقل السليم والجسم السليم.

تناول الأدوية الموصوفة لمنع نوبة قلبية ثانية