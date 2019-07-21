5 أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن رغم ممارسة الرياضة

قد يكون مفاجئا لك.. هل تعلم أين تذهب الدهون بعد خسارة وزنك؟

ما العلاقة بين السمنة واللياقة البدنية؟ إليكم 5 خرافات عن فقدان الوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعمل بجد في الصالات الرياضية، وتتدرب بقوة كبيرة. ورغم ذلك، وزنك لا يتغير. هذا الاختبار المكون من 5 أسئلة سيساعدك في تحديد مشكلتك.

1. هل تحرق السعرات الحرارية؟

لخفض الوزن، عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك. بشكل عام، يجب ألا يزيد عجز السعرات الحرارية (عدد السعرات الحرارية التي تتناولها ناقص عدد السعرات الحرارية التي تحرقها) عن 500 سعرة يوميا.

2. هل تتناول العصير المصنع بعد الانتهاء من التدريبات؟

العصائر مليئة بالسكر والسعرات الحرارية. بدلاً من العصير المُصنَّع، قم بإعداد العصير الطبيعي في المنزل.

3. هل تشتهي الطعام باستمرار؟

خذ مهلة للتفكير إذا كنت جائعاً بالفعل، أم أنه مجرد ملل أو توتر أو حزن. اذا كنت جائعاً حقا، كل! لكن اختر الأطعمة الصحية

4. هل تقرأ عداد السعرات الحرارية في النادي الرياضي؟

قد تبالغ بعض الآلات في معدل حرق السعرات الحرارية بنسبة 30%. البديل: حاول الحصول على جهاز لمراقبة اللياقة

5. هل تعاني من الحرمان من النوم؟

عندما لا تحصل على ما يكفي من النوم، فذلك يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون في الجسم.