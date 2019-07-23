دراسة جديدة: العلاقة بين السكري وفشل القلب أقوى لدى النساء من الرجال

ماذا تعرف عن حالة "ما قبل السكري" وكيف تتجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرف الأطباء منذ فترة طويلة بوجود صلة بين مرض السكري، وزيادة خطر الإصابة بقصور في القلب، لكن أشار تقرير جديد إلى أن تلك العلاقة أقوى لدى النساء من الرجال.

وفقاً للتقرير الذي نُشر في مجلة "Diabetologia"، يرتبط مرض السكري من النوع الأول بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب لدى النساء بنسبة 47٪ مقارنة بالرجال، والسكري من النوع الثاني بزيادة بنسبة 9٪. ولكن لا يزال سبب الاختلاف في الخطر بين النوع 1 والنوع 2 غير واضح.

وقالت سان بيترز، زميلة باحثة في معهد جورج للصحة العالمية بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، ومؤلفة التقرير: "بشكل عام، مجرد إصابة النساء بمرض السكري، يتسبب بخطر تعرضهن لقصور القلب أكثر من النساء غير المصابات بالمرض."

ويلقي التقرير الضوء على مدى أهمية الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على وجه الخصوص، لأنه يمكن أن يكون عامل خطر لفشل القلب وغيره من المشكلات الصحية.

ويصل عدد المصابين بداء السكري في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 مليون شخص، 95٪ منهم يعانون من السكري من النوع 2، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وعلى الصعيد العالمي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد المصابين بداء السكري من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليون في العام 2014.

وأضافت بيترز أن أهم ما في الموضوع هو أن الناس يجب أن يتمتعوا بأسلوب حياة صحي، لذا "تناولوا طعاماً صحياً ومارسوا الكثير من التمارين. من المهم الحفاظ على وزن صحي."

واستعرض التقرير الجديد 14 دراسة نُشرت سابقاً بين يناير/كانون الثاني 1966 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، ركزت على الارتباط بين مرض السكري ومخاطر قصور القلب.

وبعد مراجعة وتحليل البيانات في تلك الدراسات والتي شملت 12 مليون شخص و 253,260 حالة قصور في القلب، لاحظ الباحثون أن عوامل الخطر لفشل القلب لدى النوعين من داء السكري كانت أقوى لدى النساء من الرجال.

وقالت بيترز: "لا نعرف بالضبط السبب لكن هناك بعض الآليات الممكنة التي نحقق فيها حالياً."

وتضمن للتقرير بعض القيود الأخرى، بما في ذلك أن البيانات كانت تقتصر على ما تم العثور عليه في تلك الدراسات المنشورة سابقاً، ولم تتضمن معلومات عن مدة إصابة كل شخص بالسكري.

وقال الدكتور فرناندو أوفال، مدير قسم أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بجامعة ألاباما في برمنغهام والذي لم يشارك في التقرير: "نحن نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم خطر متزايد للإصابة بقصور في القلب. هذا أمر معروف جداً، لكنه ليس مقدراً بشكل كاف في المجتمع الطبي العام، ومن الواضح ذلك أيضاً في المجتمع العادي."

ولفت إلى أن التقرير لا يشير فقط إلى وجود ارتباط كبير بينهما، بل أن الأهم من ذلك أمرين: "يبدو أن ذلك الارتباط أقوى في النوع الأول منه في النوع 2، وأقوى لدى النساء منه لدى الرجال."

وأضاف أنه بمثابة تذكير مهم لجميع المصابين بداء السكري، وخاصة النساء، للإهتمام أكثر بالصحة.

وأشار إلى أن مرضى السكري يجب أن يحاولوا بذل كل ما في وسعهم لخفض خطر الإصابة بفشل القلب، بما في ذلك عدم التدخين، ومراقبة الكوليسترول، والسيطرة على ضغط الدم، وكذلك السيطرة على نسبة الغلوكوز في الدم، موضحاً: "إذا كنت امرأة مصابة بمرض السكري، فالرجاء عدم التدخين لأن هذا المزيج قاتل."