7 خطوات بسيطة قد تقلل من حالات الغضب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرتبط التوتر والإجهاد المستمر بمجموعة من الأمور: الإفراط في الأكل، الأرق، والاكتئاب. كما يزيد الغضب الشديد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
فيما يلي 7 خطوات بسيطة قد تقلل من عدد حالات الغضب:
1- التنفس
قم بالتنفس 10 مرات ببطء وعمق، حتى يمر الانزعاج.
2- اشرح لنفسك ما يحدث
التفسير لنفسك كل ما تحتاجه يجعل الأمر يبدو منطقياً.
3- تفهم الموقف
عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.
4- كل هذا سيمر
اعرف أن ما يحصل، هو مؤقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.
5- صنع النكتة
حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.
6- البحث عن حلول
أسأل نفسك: "هل هناك شيء يمكنني القيام به؟" قد تتوصل إلى حل ناجح.
7- الاستعانة بصديق
التحدث عن حالتك مع صديق محايد تثق به هو حل آخر يمكنك اللجوء إليه.