خمس حيل لعلاج حروق الشمس المؤلمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ندرك جميعاً أهمية واقي الشمس، لكننا ما زلنا نعاني من الحروق أحياناً. ورغم من الضرر الناتج عنها، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للشفاء بسرعة وتهدئة بشرتك الحمراء الملتهبة.



1. العمل من الداخل الى الخارج

يمكنك تناول حبة مضادة للالتهابات أو الأسبرين، مما يساعد في وقف الالتهاب، والاحمرار، وتخفيف الألم.

2. تبريد البشرة

اغسل البشرة بالماء البارد لتهدئة البشرة وإزالة أي من الكلور أو المياه المالحة أو الرمل المتبقي الذي يسبب المزيد من التهيج.

3. الترطيب

تسحب الشمس الرطوبة من الجلد، لذا تأكد من تجديدها بانتظام خلال الأيام القليلة القادمة باستخدام مرطب غني.

4. استخدم الكمادات

حاول استخدام كمادات باردة منقوعة في الحليب الخالي من الدسم أو بياض البيض أو الشاي الأخضر.

5. شرب المياه

قم بمقاومة أضرار أشعة الشمس عن طريق شرب الكثير من الماء وتناول الفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ، أو العنب.