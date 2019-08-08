8 نصائح لإخبار الشريك سراً صحياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مواعدة شخص جديد تعني مشاركة الخصوصيات والعواطف والتجارب التي شكلت حياتك. ولكن ماذا لو كان ذلك يشمل سرًا صحياً؟

هذه 8 نصائح للمساعدة في ذلك:

تدرب على ما تقوله

يمكن فعل ذلك مع صديق أو معالج.

لا تخبر الشريك في الموعد الأول

يمكن فعل ذلك بحلول الموعد الرابع.

التحدث بدون رسمية وبثقة

يمكن إخبار الشريك عن الحالة الصحية كملاحظة جانبية في محادثة بدلاً من مناقشتها برسمية.

اختر مكاناً محايداً

أي حديث عن الحالة الصحية، يجب أن يتم في مكان محايد، مثل الحديقة.

ابحث عن العلاقات عبر الإنترنت

عند القلق من الرفض، فمواعدة شخص يعاني من مشكلات صحية مماثلة أفضل.

متى يجب إعطاء مساحة للشريك؟

بعد التحدث عن الحالة الصحية، ينصح بترك اليوم التالي للتفكير، والاتصال في اليوم الثالث.

عدم أخذ الرفض بشكل شخصي

قد يكون هناك عدة أسباب للرفض، كثير منها لا علاقة لها بالحالة الصحية.

تقبل الدعم

مجموعات العلاج والدعم، سواء عبر الإنترنت أو شخصياً، هي خيارات ممتازة.