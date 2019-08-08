8 نصائح لإخبار الشريك سراً صحياً

صحة
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8 نصائح لإخبار الشريك سراً صحياً
01:32
8 نصائح لإخبار الشريك سراً صحياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مواعدة شخص جديد تعني مشاركة الخصوصيات والعواطف والتجارب التي شكلت حياتك. ولكن ماذا لو كان ذلك يشمل سرًا صحياً؟

هذه 8 نصائح للمساعدة في ذلك:

  • تدرب على ما تقوله

يمكن فعل ذلك مع صديق أو معالج.

  • لا تخبر الشريك في الموعد الأول

يمكن فعل ذلك بحلول الموعد الرابع.

  • التحدث بدون رسمية وبثقة

يمكن إخبار الشريك عن الحالة الصحية كملاحظة جانبية في محادثة بدلاً من مناقشتها برسمية.

  • اختر مكاناً محايداً

أي حديث عن الحالة الصحية، يجب أن يتم في مكان محايد، مثل الحديقة.

  • ابحث عن العلاقات عبر الإنترنت

عند القلق من الرفض، فمواعدة شخص يعاني من مشكلات صحية مماثلة أفضل.

  • متى يجب إعطاء مساحة للشريك؟

بعد التحدث عن الحالة الصحية، ينصح بترك اليوم التالي للتفكير، والاتصال في اليوم الثالث.

  • عدم أخذ الرفض بشكل شخصي

قد يكون هناك عدة أسباب للرفض، كثير منها لا علاقة لها بالحالة الصحية.

  • تقبل الدعم

مجموعات العلاج والدعم، سواء عبر الإنترنت أو شخصياً، هي خيارات ممتازة.

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