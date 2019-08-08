8 نصائح لإخبار الشريك سراً صحياً
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مواعدة شخص جديد تعني مشاركة الخصوصيات والعواطف والتجارب التي شكلت حياتك. ولكن ماذا لو كان ذلك يشمل سرًا صحياً؟
هذه 8 نصائح للمساعدة في ذلك:
- تدرب على ما تقوله
يمكن فعل ذلك مع صديق أو معالج.
- لا تخبر الشريك في الموعد الأول
يمكن فعل ذلك بحلول الموعد الرابع.
- التحدث بدون رسمية وبثقة
يمكن إخبار الشريك عن الحالة الصحية كملاحظة جانبية في محادثة بدلاً من مناقشتها برسمية.
- اختر مكاناً محايداً
أي حديث عن الحالة الصحية، يجب أن يتم في مكان محايد، مثل الحديقة.
- ابحث عن العلاقات عبر الإنترنت
عند القلق من الرفض، فمواعدة شخص يعاني من مشكلات صحية مماثلة أفضل.
- متى يجب إعطاء مساحة للشريك؟
بعد التحدث عن الحالة الصحية، ينصح بترك اليوم التالي للتفكير، والاتصال في اليوم الثالث.
- عدم أخذ الرفض بشكل شخصي
قد يكون هناك عدة أسباب للرفض، كثير منها لا علاقة لها بالحالة الصحية.
- تقبل الدعم
مجموعات العلاج والدعم، سواء عبر الإنترنت أو شخصياً، هي خيارات ممتازة.