تسع نصائح لجعل أطفالك يتناولون طعاماً صحياً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عند سؤال الآباء والأمهات عن أهم التحديات التي تواجههم عند تربية الأطفال، يأتي موضوع جعلهم يتناولون طعاماً صحياً على رأس القائمة. هناك عدد لا يحصى من الآباء لديهم أطفال يرغبون فقط في تناول قطع الدجاج، أو المعكرونة، أو المعكرونة والجبن، أو كل ما سبق وبالتأكيد دون أي خضروات.

إذن ماذا يجب أن يفعل الأهل؟

فيما يلي 9 نصائح من المؤكد أنها تجعل الأكل الصحي في المنزل أقل تعقيداً، بدءاً بما يجب علينا عدم القيام به:

1. هناك الكثير من الأمور التي لا يجب أن تفعلها

تقول أغاثا أشيندو وهي أم لثلاثة أطفال: لا تدع أطفالك يدمنون على السكر، فجميع الأطعمة المعلبة تقريباً تحتوي على السكر بشكل أو بآخر. وتضيف أنه لا يجب شراء الصودا وغيرها من المشروبات السكرية، وأنه يجب قراءة الملصقات وعدم شراء أي شيء يحتوي على السكر المضاف.

قد لا تكون قادرا على التحكم في كل ما يأكله طفلك، لكن يمكنك منحهم أساساً صحياً جيداً، وذلك بعدم إحضار الطعام غير المرغوب فيه إلى المنزل. يجب عدم توسل أو تهديد أو رشي الطفل لتناول الطعام الصحي. كذلك يجب عدم الحكم على أذواق الطفل، فبحسب أشيندو "قد لا تحب البروكلي، لكن طفلك ليس أنت، وقد يحب الأطعمة التي لا تهتم بها".

2. جعل الطعام محور اهتمام

تقول لوري داي، عالمة نفسية تربوية، إنه إذا وجد الأطفال الطعام أمراً ممتعاً فسيكونون أكثر عرضة لتجربته. وتضيف أنها تركت ابنتها تجرب الطعام، فقامت مثلاً بتقشير البازلاء وعدّها وترتيبها حسب الحجم قبل وضعها في القدر، مضيفة أنها أحبت أكلها نيئة أو مطبوخة.

تقول داي: "نصيحتي الرئيسية هي جعل الطعام ممتعاً إذا كان طفلك فضولياً بطبعه، ويتمتع بالعلوم الطبيعة ويرغب في الاكتشاف".

3. جعل الأطفال يشتركون بإعداد ما يأكلونه

تحدث العديد من أولياء الأمور حول كيفية إحضار أطفالهم معهم إلى السوق أو البقالة وجعلهم يقدمون المساعدة لهم في الطهي مما يجعلهم أكثر حماسة وشغفاً للأكل الصحي.

4. إعطاء الأطفال الخيارات

قالت آفا بارناس، وهي أخصائية نفسية في الرضع، إنه منذ سن مبكرة، يجب على الآباء السماح لأطفالهم باختيار الأطعمة والفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة التي يحبونها، وذلك في حدود المعقول.

5. كن مبتكراً

تقول راشيل ماتوس، إن ابنها دائماً ما كان منزعجاً من تناول الخضر ولكنه يحب عصائره. لذلك، اشترت عصارة، وبدأت في صنع عصائر الفواكه والخضار الطبيعية، ومن ثم بدأت تدريجياً بإضافة اللفت والسبانخ وغيرها من الخضروات.

6. نموذج الأكل الصحي

يشاهد أطفالنا كل ما نقوم به، لذلك يجب أن يروننا نتناول طعاماً صحياً لكي يفعلوا الشيء نفسه. يقول بارناس، وهو مؤلف ومعالج نفسي: "أطفالنا يحبون تقليد ما نقوم به، وليس ما نقوله."

7. لا تجبروا أطفالكم على مسح صحونهم

إذا كانوا لا يريدون إنهاء وجبتهم، يمكنهم مغادرة الطاولة، ولكن لا يوجد شيء آخر لتناوله. فعلى سبيل المثال، لا يمكنهم الحصول على شريحة لحم، إذا لم ينهوا الخضار الموجودة في صحنهم. يجب تعليمهم أنه يتعين عليهم إنهاء ما في الصحن قبل أن يتمكنوا من الحصول على شيء آخر.

8. الأطعمة الملونة

يجب إعداد وجبات طعام تحتوي على مجموعة متنوعة من الألوان، الأحمر، الأخضر، البرتقالي، الأصفر. عندها، إذا كان كل شيء في صحنهم لونه بيج مثلا، فإنهم يعلمون أن هذه ليست وجبة صحية وأنهم بحاجة إلى إضافة بعض الألوان الأكثر إشراقاً.

9. التجربة

يمكن لبعض الأشخاص إجراء بعض التعديلات على الطعام لضمان تناول طعام صحي، لذلك يجب تجربة أشياء جديدة. فمثلاً عند تحضير الكعك، يمكن استخدام جوز الهند واللوز بدلاً من الدقيق. كذلك يمكن استخدام عصير التفاح غير المحلى بدلاً من الزيت.