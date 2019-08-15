ما الذي يمكن أن يشترك فيه السرطان مع متلازمة القلب المكسور؟

ما الذي يمكن أن يشترك فيه السرطان مع القلب المكسور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- متلازمة القلب المكسور أو اعتلال عضلة القلب أمر ينجم عن المواقف المجهدة بشدة، مثل فقدان شخص ما لأحد أفراد أسرته.

هل تلاحظ كيف يموت بعض الأزواج خلال بضعة أيام فقط من وفاة شريكهم أو شريكتهم؟ هذا مثال على المتلازمة.

تشمل الأعراض ألماً مفاجئاً في الصدر، ينتج عن زيادة هرمونات التوتر.

يشير بحث جديد نُشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن متلازمة القلب المكسور قد تكون مرتبطة بالسرطان.

وجدت الدراسة، أن شخصاً واحداً من بين كل 6 أشخاص مصاب بها، أصيب أيضاً بالسرطان.

يسارع الباحثون إلى الإشارة إلى أن العلاقة بين متلازمة القلب المكسور والسرطان لم يتم استكشافها بالكامل، ولم يجدوا العلاقة السببية بعد. ما تم ملاحظته فقط وجود صلة بينهما.

ليس بالضرورة أن يسبب الأمر القلق. ببساطة، يُنصح المرضى الذين يعانون من متلازمة القلب المكسور بإجراء مزيد من الفحوصات لاختبار السرطان.