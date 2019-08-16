إلى ماذا تشير البقع على البشرة والأظافر؟ إليكم 5 خرافات عن البشرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد الحفاظ على بشرة نضرة ومتألقة أمراً مهماً للجميع، وتنتشر الكثير من النصائح حول هذا الموضوع، لكن الكثير من هذه النصائح هدفها تجاري وتعد من الخرافات التي قد تضر بالبشرة بدلاً من أن تنفعها. إليكم أبزر 5 خرافات حول هذا الموضوع.



1. خرافة: للحصول على بشرة مشرقة وصحية، عليك شرب ليترين من الماء يومياً

حقيقة: لا توجد كمية ماء معينة عليك شربها يومياً، حيث يعتمد الأمر على جسم كل إنسان واحتياجاته والبيئة التي يعيش فيها.

2. خرافة: تتسبب الشوكولاتة بظهور حب الشباب

حقيقة: لا يظهر حب الشباب بسبب الشوكولاتة، بل بسبب التغيرات الهرمونية والميكروبات التي تعيش على البشرة

3. خرافة: يتسبب مسحوق الغسيل بالتهابات جلدية مثل الأكزيما

حقيقة: تظهر الأكزيما بسبب عوامل وراثية أو بيئية، لكن مسحوق الغسيل قد يتسبب بتهيجها فقط لا أكثر

4. خرافة: تعد البقع البيضاء على الأظافر مؤشراً على نقص في الكالسيوم

حقيقة: لا تظهر البقع البيضاء بسبب نقص الكالسيوم، بل بسبب نمو الأظافر بشكل غير معتدل

5. خرافة: أشعة الشمس مفيدة للبشرة

حقيقة: تُصدر الشمس أشعةً مختلفة ولا تعد جميعها مفيدة، فقد يضر بعضها البشرة ويتسبب بسرطان الجلد