أربع علامات مبكرة قد تكشف عن مرض الشلل الرعاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يتحدث الناس عن مرض الشلل الرعاش أو مرض باركنسون، فإن الصورة التي تتبادر إلى الذهن في أغلب الأحيان هي لشخص مسن يهتز ويواجه صعوبة في الحركة. وبطء الحركة والارتعاش من أهم أعراض المرض.

وإليك 4 علامات تحذير مبكرة لخطر الإصابة بهذا المرض:

1. فقدان حاسة الشم

معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض، يتذكرون التغييرات في حاسة الشم لديهم، قبل عدة سنوات من حدوث مشاكل الحركة.

2. الليالي المضطربة

هناك علاقة بين التغيرات في أنماط النوم وخطر الإصابة بالشلل الرعاش. اضطراب نوم حركة العين السريعة هو أكثر من مجرد ليلة مزعجة. فقد يتحرك الأشخاص الذين لديهم هذه المشكلة في بعض الأحيان بعنف أثناء نومهم، إلى حد أنهم قد يقوموا بإيذاء أنفسهم، ولكن في كثير من الأحيان لا يتذكرون أفعالهم.

3. الإمساك

تمثل مشاكل الهضم وحركة الأمعاء مشكلة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من المرض، وقد يحدث الإمساك حتى 20 عاماً قبل تشخيصه.

4. القلق والاكتئاب

إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من المرض هي القلق والاكتئاب، وقد تبدأ هذه التغييرات قبل 10 سنوات من تشخيصه.