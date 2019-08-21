الدوالي.. ما سبب تكوينها وكيف يمكن الوقاية منها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الدوالي المنتفخة هي الأوردة الملتوية التي نراها تحت الجلد مباشرة. وتحتوي الأوردة على صمامات أحادية الاتجاه تساعد في استمرار تدفق الدم باتجاه القلب.

ويتجمع الدم في العروق عندما تكون الصمامات ضعيفة أو تالفة، مما يؤدي إلى تضخم الأوردة، وبالتالي تتشكل الدوالي، بحسب موقع "medlineplus".

أين نجدها:

- تحدث عادة في الساقين، ولكن يمكن أن نجدها في أجزاء أخرى من الجسم.

- البواسير هي نوع من الدوالي.

من يصاب بها؟

- الأشخاص الأكبر سناً

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة

- الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الدوالي

- تُصبح الدوالي أكثر شيوعاً في الحمل.

كيفية التشخيص:

يتم من خلال الفحص الجسدي، وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى اختبارات إضافية.

الوقاية منها:

يمكن أن يتم ذلك من خلال:

- ممارسة الرياضة

- فقدان الوزن

- رفع الساقين وقت الراحة

- ارتداء ملابس فضفاضة

- تجنب فترات الوقوف الطويلة.

وأخيراً، إذا كانت الدوالي مؤلمة، قد يوصي الطبيب بإزالتها.