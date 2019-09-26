4 آثار جانبية لحمية "كيتو"..كيف تتجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من بين الصرعات العديدة لخسارة الوزن، تسببت حمية "كيتو دايت" بضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ بات الناس يشاركون الوجبات المختلفة التي يتناولونها من خلال اتباع هذه الحمية.

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ولكن ما أصل هذه الحمية وما هي الطريقة الصحيحة لاتباعها؟

ورجحت خبيرتا التغذية ومؤسستا صفحة بيروتالي دايت، ليما فزع وسابينا نصار، أن أصل حمية الكيتو يعود إلى رجل كان يبحث عن حلول لمساعدة ابنه الذي يعاني من داء الصرع، لذا وجد بأن هذه الحمية أدت إلى تحسن حالته.

وأشارت خبيرتا التغذية إلى أن بعض البحوث تشير إلى أن حمية الكيتو تساعد في بعض الوعكات الصحية مثل مرض الزهايمر وداء الصرع، ولكن الأشخاص يستخدمون الحمية اليوم لخسارة الوزن.

01:10 الحمية الخالية من الغلوتين الشهيرة.. ما هي ومتى تتبعها؟

نسب الدهون والكربوهيدرات عند اتباع الحمية:

- 70 إلى 75% من الدهون

- 5 إلى 10% من الكربوهيدرات

- 15 إلى 25% من البروتين

بعض الأخطاء التي قد يقوم بها الشخص الذي يتبع الحمية:

- تناول نسبة أعلى من البروتينات

- تناول نسب من الدهون غير الصحية بدلاً من الصحية