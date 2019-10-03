ارتفاع الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية في أمريكا إلى 18 شخصا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت ولاية ديلاوير الأمريكية، الخميس، وفاة أول حالة بسبب مرض الرئة المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات المؤكدة على مستوى البلاد إلى 18شخصا.

وقال الدكتور كاريل راتاي مدير قسم الصحة العامة في ديلاوير في بيان "حزن قسم الصحة العامة للإعلان عن أول حالة وفاة في ولاية ديلاوير مرتبطة بهذا المرض، إن أفكارنا وصلواتنا مع أسرة هذا الشخص. هذه الوفاة تذكير قاسي بأن هذه الأمراض خطيرة ومهددة للحياة. نحن نواصل التوصية بأن يفكر الأفراد في الامتناع عن التدخين أو استخدام منتجات السجائر الإلكترونية".

وتم الإبلاغ عن 11 حالة من حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية في ولاية ديلاوير، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، وتتراوح أعمار الحالات المصابة بين 15 و 65 عامًا.

وأبلغ عشرة من المرضى عن استخدام منتجات تحتوي على THC بمفردها أو بالاشتراك مع منتجات السيجارة الإلكترونية من النيكوتين، وفقًا لما ذكره مسؤولو الصحة وشخص واحد أبلغ عن استخدام السيجارة الإلكترونية المنتجات التي تحتوي على النيكوتين فقط.

وأصيب 17 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، أن الوكالة كانت على علم بوجود 805 حالات مؤكدة ومحتملة لإصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 46 ولاية، اعتبارًا من 24 سبتمبر.