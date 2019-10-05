دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير مختلفة منها احتلال مصر للمرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بالإصابة بمرض السرطان بالإضافة إلى فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات.

رئاسة الوزراء المصري، ردت في عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واصفة ذلك بالشائعات، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها:

1- فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية:

وزارة المالية تؤكد أن ذلك غير صحيح ولم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة.

2- مصر الأولى عالميا بمعدلات الإصابة بالسرطان:

وزارة الصحة تؤكد أن ذلك غير صحيح وأن احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان.

3- إيقاف برنامج تكافل وكرامة:

وزارة التضامن تؤكد أن ذلك غير صحيح وتؤكد استمرار البرنامج إلى جانب البرنامج الجديد "وعي".