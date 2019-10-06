النوم أقل من 6 ساعات بوجود مرض مزمن يؤدي إلى مزيج قاتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت شخصاً بالغاً في منتصف العمر مصاباً بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2 أو مرض القلب، وعادة ما تنام أقل من ست ساعات كل ليلة، فربما تجهز نفسك للسرطان أو الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب.

هذه هي النتائج "المزعجة" لدراسة أجريت على 16000 شخص بالغ ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عاماً، وتم اختبار صحتهم لمدة 20 عاماً.

وقال الدكتور فالنتين فوستر، طبيب القلب الشهير، ومدير"Mount Sinai Heart" في مدينة نيويورك، الذي لم يشارك في الدراسة: "هذه الآن هي الدراسة الرابعة، بما في ذلك دراستنا، التي تشير بوضوح إلى أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً، يمكن أن يؤدي فعلياً إلى الإصابة بأمراض الشرايين والوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

النوم أمر حيوي لتجديد شباب الجسم. أما النوم العميق، فهو ضروري للجسم لإطلاق هرمونات مصممة لإصلاح الخلايا وبناء الأنسجة في الجسم والدماغ.

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عوامل الخطر + قلة النوم = ارتفاع خطر الوفاة

ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة رابطة القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2 والذين ينامون أقل من 6 ساعات أكثر عرضة بمرتين للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وقال فرنانديز ميندوزا طبيب نفسي في مركز "Penn State Health" الطبي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ومؤلف الدراسة، إن هذه أخبار سيئة للغاية عندما تفكر في أن حوالي 45٪ من الأمريكيين يعانون إما من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية أو السكري من النوع 2 أو كليهما.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إذا كان الناس ينامون أكثر من ست ساعات، فإن خطر الموت المبكر اختفى.

وقامت الدراسة بمراقبة توقف التنفس أثناء النوم، والتدخين، والصحة العقلية وغيرها من الأمراض، واستبعدت أي شخص يزيد عمره عن 75 عاماً. وكان أكثر من نصف المشاركين في الدراسة من النساء، بمعدل ​عمر 47 عاماً.

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مرض موجود + قلة النوم = ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

ووجد البحث الجديد أيضاً علاقة بالسرطان. فالأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو تاريخ السكتة الدماغية وينامون لأقل من 6 ساعات، يزيد خطر الوفاة لديهم بسبب السرطان بمعدل 3 أضعاف.

وقال ميندوزا: "لا نقول إن النوم القصير كان سبباً للسرطان، بل نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مناعية ومرض السرطان. ونعلم أن هناك صلة وثيقة بين النوم والجهاز المناعي، لذلك هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات التهابات مرتفعة".

وأضاف أن "هناك الكثير من الأدلة التي تُظهر أن الأشخاص في سن البلوغ أو في منتصف العمر والذين لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، أو حتى مرض السكري، يتعرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسرطان".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الأطباء في فحص المرضى بحثاً عن علامات تدل على مدة النوم القصيرة للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان والموت بسببه.

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قلة النوم = مرض مبكر

ووجدت الدراسة أيضاً أنَّ الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة، والذين ليس لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا يتعرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالسرطان أو وفاتهم أو الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية والموت بسبب قلة النوم. لكن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة ولم تقم بإجراء اختبارات مكثفة للأمراض الكامنة.

وراقب بحث نشر في يناير/كانون الثاني المراحل المبكرة من الترسبات التي يمكن أن تسد الشرايين، لدى عينة من 4000 شخص ليس لديهم تاريخ في أمراض القلب، كما تم مراقبة نوم هؤلاء الأشخاص على مدى سبع ليال.

وبعد دراسة عوامل الخطر التقليدية، وُجد أن المزيد من الأمراض كانت حاضرة إذا كان عدد ساعات النوم أقل من ست ساعات، مقارنة بأولئك الذين ينامون من 6 إلى 8 ساعات.