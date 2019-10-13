هل تستخدم الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانك؟ عليك أن تتوقف عن ذلك الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تستمتع بانتظام بالقهوة، والشاي، والنبيذ الأحمر، والمعكرونة مع صلصة المارينارا، فقد تُدرك أن هذه الأطعمة والمشروبات تترك خلفها بقعاً على أسنانك بعد تناولها.

ملح الطعام وصودا الخبز

ولكن، إذا كنت تعتقد أنك قد وجدت محلول تبييض على شكل ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)، أو صودا الخبز (نوع آخر من الملح، بيكربونات الصوديوم)، فكّر بالأمر مرة أخرى.

وقال الدكتور مات ميسينا، وهو طبيب أسنان وأستاذ مساعد في كلية طب الأسنان بجامعة أوهايو، إنه لا يرى أي سبب سريري لقيام شخص ما بتنظيف أسنانه بالملح، مضيفاً أنه لا يوجد دليل علمي على أن التنظيف بالملح له فوائده.

وأوضح ميسينا أنه يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لصودا الخبز، على الرغم من وجود أساس علمي أكثر لقيمة استخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيف أسنانك، إذ أنها مادة كاشطة ومبيضة، ويمكنها تحييد الأحماض المسببة للتجويف. وقال إنه عندما لم يكن معجون الأسنان متوفراً، فإنه كان من المنطقي استخدام صودا الخبز لقدرتها على تلميع الأسنان، وتقليل الحموضة.

لكن ذلك كان منذ زمن. واليوم، لديك خيارات أفضل. وفي الواقع، تعريض الأسنان للملح أو صودا الخبز يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا السن، وهي الطبقة الخارجية الرقيقة التي تحمي كل سن.

وأوضح الدكتور جيرالد جروسمان، طبيب أسنان تجميلي مقيم في نيويورك أن تلف الأعصاب يمكن أن يحدث أيضاً، وقد تصبح اللثة أكثر حساسية.

وقال ميسينا، وهو متحدث باسم الجمعية الأمريكية لطب الأسنان: "قد ترى تبييضاً قصير المدى باستخدام مادة كاشطة، لأنه سيؤدي إلى إزالة البقع السطحية وقد تصبح الأسنان أكثر بياضاً بسرعة، لكن الأضرار طويلة المدى لا تستحق ذلك".

ويمكن أن يؤدي تآكل المينا أيضاً إلى أن تصبح الأسنان صفراء أكثر على المدى الطويل، حيث أن العاج بلونه الأصفر، وهو الطبقة الداخلية للأسنان، يصبح معرضاً أكثر.

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أفضل طريقة لتبييض الأسنان

للحفاظ على الأسنان البيضاء اللون، من المهم أن تنظفها بشكل منتظم باستخدام معجون أسنان معتمد من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.

وقال جروسمان إن كلوريد الصوديوم – أو الملح - يمكن أن يُستخدم كعنصر في معجون الأسنان، ولكن إذا حصل ذلك "فإن النسبة المئوية في معجون الأسنان ستكون صغيرة جداً". وأضاف أن "الأمر لا يشبه تناول مقدار ملعقة صغيرة من الملح، ووضعها في معجونك وتنظيف أسنانك بالفرشاة".

وإذا لم يمنحك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام النتائج التي تريدها، يوصي كل من جروسمان وميسينا بمشاورة شخصية داخل المكتب مع طبيب أسنان. وقال ميسينا: "هناك طرق تبييض آمنة وفعالة، لكنها ستكون مختلفة لكل فرد".