مطهر اليدين قد يعطيك شعوراً زائفاً بالأمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت دراسة جديدة أن استخدام مطهرات اليد التي تعتمد على الإيثانول بسرعة على اليدين بعد العطس ربما لن يقتل الجراثيم التي تنتج عن ذلك. ووفقاً للدراسة، فان ذلك بسبب أن أصابعك لا تزال مبللة بالمخاط.

وقام باحثون يابانيون بوضع مخاط رطب تم أخذه من أشخاص مصابين بالإنفلونزا "أ" على أطراف أصابع 10 متطوعين، ثم استخدموا معقم اليدين.

ولم يقتل الإيثانول فيروس الإنفلونزا، حتى عندما بقي المطهر على الأصابع لمدة دقيقتين كاملتين. واستغرق الأمر 4 دقائق لإلغاء نشاط الفيروس بشكل كامل حتى لا يكون معدياً.

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نتيجة متناقضة

وتتناقض نتائج هذه الدراسة الجديدة مع العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت أن المطهرات القائمة على الإيثانول فعالة جدًا ضد انتشار الجراثيم.

وقال عالم الأحياء المجهرية الدكتور تشارلز جيربا، وهو أستاذ بجامعة أريزونا يعرف أكثر باسم "الدكتور جيرم" لعمله في الميكروبات المعدية: "في دراساتنا، حققت مطهرات اليدين نتائج جيدة مقارنة بالصابون والماء".

وأضاف جيربا أن "السبب في ذلك هو أن معظم الناس لا يغسلون أيديهم بما يكفي لقتل الجراثيم"، مضيفاً: "لقد أجرينا مسوحات وراقبنا الناس. لا يستغرق الأمر سوى 11 ثانية. لذلك لا أحد يفعل ذلك حقاً لفترة كافية."

أما سبب آخر للنتائج المتناقضة، وفقاً للدكتور ريوهي هيروس الذي شارك في الدراسة هو أن معظم الدراسات السابقة اختبرت استخدام المعقمات على فيروس الإنفلونزا الذي جفّ على أيديهم، بدلاً من المخاط الرطب الذي تحتاجه الميكروبات للنمو والانتشار.

وفي هذه الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة "mSphere"، كان الاتساق الكثيف للمخاط هو الذي قام بحماية الفيروس لفترة طويلة، وفقا لهيروس.

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ما الذي يعمل بشكل جيد، الرطب أو الجاف؟

ووجدت الدراسة أيضاً أن غسل اليدين في المياه الجارية لمدة 30 ثانية قتل المخاط الرطب والجاف على حد سواء.

لذلك في المرة القادمة التي تعطس فيها أو تسعل أمام زملائك، افعل ما تقترحه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأغسل يديك على الفور، بالطريقة الصحيحة:

بلل يديك بالماء الجاري النظيف وضع الصابون

افرك جميع الأسطح: باطن اليد، الظهر، الأصابع، بين الأصابع، تحت الأظافر

افرك لمدة 20 ثانية (هذا هو الوقت الذي يستغرقه غناء "عيد ميلاد سعيد" مرتين)

شطف يديك تحت المياه النظيفة والجافة، وجفف اليدين بمنشفة نظيفة أو الهواء الجاف

وأخيراً، أخبر زملاءك في العمل أن يفعلوا الشيء نفسه.