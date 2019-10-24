أمراض خطيرة تُصيب لاعبي كرة القدم ترتبط بالجهاز العصبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت دراسة صادرة عن جامعة غلاسكو الإسكتلندية عن التأثيرات الصحية الكبيرة التي تصيب لاعبي الكرة المحترفين السابقين.

وقارن الباحثون في الدراسة التي أعدتها جامعة غلاسكو بتمويل من اتحاد كرة القدم ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، أسباب وفاة 7676 من لاعبي كرة القدم المحترفين الاسكتلنديين السابقين الذين ولدوا بين عامي 1900 و 1976 بأكثر من 23000 من الأفراد من عامة السكان.

ووجدت الدراسة بإشراف عالم الأمراض العصبية الاستشاري الدكتور ويلي ستيوارت، والأستاذ المساعد بجامعة غلاسكو، أن معدل الوفيات بين لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين كان أعلى بثلاث مرات ونصف تقريباً بسبب مرض التنكس العصبي.

وقال ستيوارت: "هذه أكبر دراسة تنظر تفصيلياً في حالات الإصابة بأمراض التنكس العصبي في أي رياضة، وليس فقط للاعبي الكرة المحترفين.

أما فيما يتعلق بالنقاط القوية للبحث، فأشار ستيوارت إلى أن عمله "ينظر بالتفاصيل بمعدلات مختلفة من أنواع الأمراض التنكسية العصبية"، موضحاً أن "التحليل كشف أن مخاطر الإصابات لدى لاعبي كرة القدم السابقين، تتراوح بزيادة في الإصابة بمرض الزهايمر بمعدل 5 أضعاف، وبمعدل 4 أضعاف للأمراض العصبية الحركية، وبمعدل ضعفين للإصابة بمرض باركنسون، مقارنة بالعامة من الناس".

ورغم أن لاعبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، إلا أنهم كانوا أقل عرضة للموت بسبب أمراض شائعة أخرى، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وقال ستيوارت، إن البيانات تشير إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض العقلية لدى لاعبي كرة القدم السابقين، فقد انخفض معدل الوفيات لديهم بسبب الأمراض الرئيسية الأخرى.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، إن الاكتشافات التي توصل إليها البحث تتمتع بـ"أهمية كبيرة" لأعضاء الاتحاد، مؤكداً على أن البحوث يجب أن تستمر للإجابة على أسئلة أكثر دقة عن الأشياء التي يجب فعلها لتقليل المخاطر.