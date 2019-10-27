الأحياء ذات الدخل المنخفض يتواجد فيها بعوض ينقل الأمراض بشكل أكبر

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كما لو أن الحياة ليست صعبة بما فيه الكفاية، لسكان الأحياء الحضرية ذات الدخل المنخفض، فالأبحاث الجديدة تشير أيضاً إلى أن هذه المجتمعات أكثر عرضة لخطر حشرات البعوض الضارة بشكل خاص.

ووفقاً لدراسة نشرها معهد كاري لدراسات النظم الإيكولوجية، لا يوجد فقط عدد كبير من حشرات البعوض في مثل هذه المناطق، بل قد تكون أيضاً بأحجام كبيرة وأكثر فعالية في نقل الأمراض.

وكان العلماء في معهد كاري يبحثون في كيفية تأثير الظروف البيئية والاجتماعية على أعداد حشرات البعوض كجزء من دراسة حول النظام البيئي في بالتيمور.

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التقاط حشرات البعوض

واستخدم الباحثون ثاني أكسيد الكربون وجاذب مشتق من الثدييات لالتقاط حشرات البعوض.

ووضع الباحثون الفخاخ على مستوى الأرض من أجل التقاطه، بحيث يرجح تواجد حشرات البعوض الذي يعض الثدييات.

وقد تمكن الباحثون، من التقاط 1097 من حشرات البعوض على مدى 3 سنوات موزعة على 13 مجمعاً سكنياً في خمسة أحياء في بالتيمور.

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نتائج واضحة

وثبت أن طول الجناح هو مؤشر دقيق لحجم جسم حشرة البعوض في الدراسات السابقة. وباستخدام ذلك كعلامة، قام الباحثون بقياس طول جناح حشرات البعوض المحاصرة عبر سلسلة متصلة من الأحياء في بالتيمور.

وما وجده الباحثون كان واضحاً: حشرات البعوض التي حوصرت في الأحياء منخفضة الدخل أكبر من حشرات البعوض في المناطق الأكثر ثراءً.

ووفقاً للباحثين، يمكن أن يؤثر الفرق في طول الجناح على بعض السمات مثل القدرة على التكاثر وطول العمر. والأهم من ذلك، فحجم جسم حشرة البعوض يمكن أن يؤثر على السمات المهمة لانتقال المرض.

ويمكن لحشرات البعوض أن تزدهر في المناطق المهملة وذات البنى التحتية المهجورة. ومع صيانة أقل وقمامة أكثر متروكة في الخارج، تتكاثر حشرات البعوض في هذه المناطق بسرعة. وعلى سبيل المثال، يمكن لحشرات البعوض أن تتكاثر في الماء الذي يملأ غطاء زجاجة أو علبة مهروسة.

ومع ذلك، فالسبب الذي يجعل حشرات البعوض أكبر في الأحياء ذات الدخل المنخفض يتطلب المزيد من البحث.

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الخطوات التالية

قد تؤدي الإدارة المسؤولة عن النفايات وتحسين الصيانة في الأحياء ذات الدخل المنخفض دوراً في المساعدة على كبح جماح حشرات البعوض.

ونظراً لأن بيض البعوض قادر على الاستمرار حتى مع الجفاف لعدة أشهر، فإن الإطارات المطاطية تعتبر المكان الأفضل لبعض الأنواع من حشرات البعوض من أجل انتقالها لمسافات طويلة.

ويرى الباحثون أن سكان الأحياء الأقل ثراءً يتعرضون لمزيد من البعوض. إذا كان عمر حشرات البعوض أطول أو أكثر لياقة، كما تشير الدراسات السابقة على حجم الجسم، فقد يكون السكان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقلها حشرات البعوض. لذا هناك حاجة ملحة لمعالجة التخلي عن البنية التحتية وإدارة النفايات لحماية جميع السكان.