الجسد المثالي يعني تمارين قاسية؟ 5 خرافات عن اللياقة البدنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--الحصول على الجسد المثالي يتطلب التمارين الرياضية القاسية ولكنها أحياناً لا تجدي نفعا. تعرّف على أشهر 5 خرافات عن اللياقة البدنية.



1- خرافة: يجب تمضية ساعات طويلة في الصالة الرياضية للحصول على نتيجة مُرضية.

حقيقة: ممارسة التمارين الصحيحة وأخذ فترات كافية من الراحة يساعد على خسارة الوزن.



2- خرافة: يساعد التعرق الكثير في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

حقيقة: لا، فالتعرق هو عملية طبيعية لإفراز السموم خارج الجسم وتبريده.



3- خرافة: ممارسة الركض تضُر بالركبتين.

حقيقة: يساعد الركض على تقوية المفاصل والعضلات.



4- خرافة: تساعد تمارين التمدد والإحماء على التخلص من آلام العضلات.

حقيقة: يساهم التمدد بعد ممارسة الرياضة في زيادة مرونة العضلات والمفاصل.



5- خرافة: تزيد ممارسة اليوغا من حرق السعرات الحرارية.

حقيقة: لا تساعد اليوغا على حرق الكثير من السعرات لكنها تعزز القوة البدنية للجسم.