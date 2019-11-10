الجسد المثالي يعني تمارين قاسية؟ 5 خرافات عن اللياقة البدنية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--الحصول على الجسد المثالي يتطلب التمارين الرياضية القاسية ولكنها أحياناً لا تجدي نفعا. تعرّف على أشهر 5 خرافات عن اللياقة البدنية.
1- خرافة: يجب تمضية ساعات طويلة في الصالة الرياضية للحصول على نتيجة مُرضية.
حقيقة: ممارسة التمارين الصحيحة وأخذ فترات كافية من الراحة يساعد على خسارة الوزن.
2- خرافة: يساعد التعرق الكثير في حرق المزيد من السعرات الحرارية.
حقيقة: لا، فالتعرق هو عملية طبيعية لإفراز السموم خارج الجسم وتبريده.
3- خرافة: ممارسة الركض تضُر بالركبتين.
حقيقة: يساعد الركض على تقوية المفاصل والعضلات.
4- خرافة: تساعد تمارين التمدد والإحماء على التخلص من آلام العضلات.
حقيقة: يساهم التمدد بعد ممارسة الرياضة في زيادة مرونة العضلات والمفاصل.
5- خرافة: تزيد ممارسة اليوغا من حرق السعرات الحرارية.
حقيقة: لا تساعد اليوغا على حرق الكثير من السعرات لكنها تعزز القوة البدنية للجسم.