دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في جزء من تحقيقها حول شوائب وجدت في دواء الحرقة "Zantac OTC"، أن مستويات هذه الشوائب "مشابهة للمستويات التي من المتوقع أن تتعرض لها، إذا تناولت أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية أو المدخنة".

وأوضحت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز بحوث وتقييم الأدوية في إدارة الغذاء والدواء، في بيان، أن نتائج الاختبارات المعملية أظهرت أن "دواء Zantac لا يشكل الشوائب المعروفة باسم N-nitrosodimethylamine أو NDMA في الجهاز الهضمي البشري".

ودواء "زانتاك" نوع من "الرانيتيدين"، وهو يعالج الحرقة والقرحة في المعدة وغيرها، من الحالات التي تسبب الكثير من حمض المعدة.

01:34 9 نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان

وقالت وودكوك إن "المعلومات التي جمعناها كجزء من تحقيقنا المستمر حول "رانيتيدين" كانت حيوية للإجابة على الأسئلة التي تلقيناها بشأن المخاطر المحتملة لهذه المنتجات".

وأضافت: "لقد أجرينا أيضاً اختبارات تحاكي ما يحدث "للرانيتيدين" بعد تعرضه للحمض في المعدة مع اتباع نظام غذائي طبيعي، وتشير نتائج هذه الاختبارات إلى أن NDMA لا يتشكل من خلال هذه العملية. وبالمثل، إذا تعرض "الرانيتيدين" إلى بيئة تحاكي الأمعاء الدقيقة، فإن NDMA لا يتشكل. ومع ذلك، لا يزال يتعين اختبار الأدوية في جسم الإنسان لفهم ما إذا كان "الرانيتيدين" يشكل NDMA".

واستناداً إلى الاختبارات المعملية، تم تصنيف NDMA باعتباره مادة مسرطنة محتملة للإنسان، وظهر القلق حول مستويات الشوائب التي يحتوي عليها دواء Zantac في سبتمبر/أيلول.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء بياناً في سبتمبر/أيلول يفيد بأنها علمت أن بعض أدوية الرانيتيدين، بما فيها زانتاك، تحتوي على مستويات منخفضة من NDMA.

01:37 حرقة المعدة..8 تغييرات بسيطة للتغلّب على الأوجاع

وفي الأسابيع التي تلت ذلك البيان، سحبت بعض محلات التجزئة أدوية زانتاك وأدوية أخرى من "الرانيتيدين" عن رفوفها.

وقالت وودكوك إنه على الرغم من أن العديد من هذه المستويات من NDMA، والتي لوحظت من خلال اختبار إدارة الغذاء والدواء أقل بكثير من المستويات التي أشار إليها بعض العلماء، لا تزال بعض المستويات تتجاوز ما تعتبره إدارة الغذاء والدواء مقبولاً لهذه الأدوية.

أما "الحدود المقبولة" لـNDMA، فهي 96 نانوغراماً في اليوم. وفي بيان وودكوك، قالت إنه إذا وجدت إدارة الغذاء والدواء أو الشركات المصنعة مستويات NDMA أعلى من هذا الحد، فسيُطلب من الشركات أن تقوم طواعية بسحب منتجات "رانيتيدين" الخاصة بها.

وقالت وودكوك: "نطلب أيضاً من الشركات المصنعة أن تقوم طواعية بسحب "النيزاتيدين"، المعروف باسم "أكسيد"، إذا وجد مستوى الـ NDMA أعلى من مستوى المدخول اليومي المقبول لأنه يشبه كيميائياً "الرانيتيدين"، كما ينبغي على الشركات المصنعة مواصلة إجراء الاختبارات المعملية الخاصة بهم".

وأضافت: "ما زلنا نعمل مع الشركات المصنعة للتحقيق في المصدر الحقيقي لـNDMA، وفهم السبب الجذري لانخفاض مستويات NDMA الموجودة في الدواء".

أما إذا كنت تتناول منتجات "رانيتيدين" أو "نيزاتيدين" دون وصفة طبية، فتوصي إدارة الغذاء والدواء بالبحث عن منتجات أخرى.

01:00 متى تحصل حرقة المعدة وكيف تتغلب عليها؟

ولم تظهر اختبارات FDA لأدوية أخرى، مثل "Pepcid"، "Tagamet"، "Nexium"، "Prevacid" و"Prilosec" أي ظهور لشوائب الـ NDMA فيها، وفقاً لبيان وودكوك.

أما إذا كنت تأخذ رانيتيدين أو "نيزاتيدين" بوصفة طبية، يجب عليك التحدث مع طبيبك حول خيارات علاج أخرى.