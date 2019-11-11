المطرب المصري رامي جمال يفكر في الاعتزال بعد إصابته بمرض البهاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المطرب المصري رامي جمال، إنه يفكر في الاعتزال، وذلك بعد إصابته بمرض البهاق.

وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، كشف رامي جمال تفاصيل تجربته مع المرض التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه، كما بين عدد من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

وتحدث المطرب المصري، عن الخيارات التي اقترحها مقربون منه لتفادي صدمة الجماهير مما أصابه وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حد وصفه.

والبهاق هو أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم، ويعرف بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملاً للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد، وتتكون البقع التي تشكل مرض البهاق بسبب فقدان الخلايا الملونة التي تنتج مادة الميلانين، والتي توجد بشكل أساسي طبيعي في الجلد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تغريدة المطرب رامي جمال بشكل واسع، وتباينت ردود الفعل حول ما أعلنه، معبرين عن دعمهم للمطرب المصري في مرضه.