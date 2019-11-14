الربو قد يصبح قاتلاً في حالات نادرة.. اكتشف كيف يحدث ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكّر وفاة النجمة المراهقة الأمريكية البالغة من العمر 13 عاماً لوريل غريغز بمدى خطورة الإصابة بالربو، والتي صارعت المرض لمدة عامين، كما قال والدها أندرو غريغز لـCNN.

ورغم أن حالتها كانت تتحسن لعدة أشهر في كل مرة، إلا أن والدها قال إنه كان يأخذها باستمرار لإجراء فحوصات طبية.

وتعرضت غريغز لنوبة ربو الأسبوع الماضي، ونقلتها عائلتها إلى مستشفى "Mount Sinai" في نيويورك. لكنها أصيبت بسكتة قلبية وتوفيت، في غضون ساعتين من النوبة.

وقال والدها: "أعتقد أن الجميع فعلوا كل ما في وسعهم. فالنوبة تأتي فجأة".

وغريغز هي واحدةً من أكثر من 26 مليون شخص في الولايات المتحدة يُصابون بالربو، حوالي 6 ملايين منهم من الأطفال.

كيف تحدث نوبات الربو؟

ويتسبب مرض الربو بوفاة حوالي 10 أشخاص يومياً في الولايات المتحدة. ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والبيانات الوطنية المتوفرة من العام 2017، والتي تعتبر الأحدث، توفي 185 طفلاً و3379 من البالغين في الولايات المتحدة في العام نفسه بسبب الربو.

والربو هو مرض مزمن يصيب الرئتين، ويسبب الأعراض التالية: الصفير، وضيق التنفس، وضيق في الصدر، والسعال في الليل أو في الصباح الباكر. ولا يزال السبب الدقيق للربو مجهولاً، لكن تم ربط العوامل الوراثية والبيئية والمهنية بتطور الحالة.

ويمكن أن يبدأ الربو في أي عمر، ولكن يقدّر أن معظم الأطفال يعانون من الأعراض الأولى في سن الخامسة من العمر.

وتحدث نوبة الربو عندما تزداد هذه الأعراض سوءاً، وتتقلص الشعب الهوائية، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

وقالت الدكتورة بورفي باريخ، أخصائية أمراض المناعة والحساسية في مركز "NYU Langone" بنيويورك إن "الربو يتسبب بعدم القدرة على إخراج الهواء بسبب الالتهاب وضيق الشعب الهوائية، لتبديل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين الذي يحتاجه الجسم".

وأضافت أن "ثاني أكسيد الكربون يتراكم في الدم، وقد يتسبب في توقف تنفسك. وقد يؤدي ذلك إلى فشل بعض الأعضاء الحيوية لديك بدون الأكسجين المناسب كالدماغ والقلب".

ويمكن أن تسبب بعض العوامل، مثل الدخان، والغبار، والحساسية، والالتهابات أو ممارسة الرياضة البدنية بنوبة الربو. ورغم أن تجنب هذه العوامل قد يساعد في منع حدوث أي نوبة، إلا أن الأدوية قد تساعد في السيطرة على أعراض المرض.

علامات "الربو الخارج عن السيطرة"

وقالت باريخ إن "معظم حالات الوفاة الناجمة عن الربو تأتي من الربو غير المراقب. يجب أن تتأكد دائماً من السيطرة على الربو، من خلال إعطاء طفلك الأدوية الوقائية الصحيحة، كما يمكنك أيضاً مراجعة أخصائي للربو".

وأضافت أن "علامات الربو غير المراقب قد تظهر لديك، لذا تأكد من معرفة أعراضه: الاستيقاظ في الليل، واستخدام جهاز الاستنشاق السريع الخاص بك أكثر من مرتين في الأسبوع، والحاجة أيضاً إلى بعض المنشطات عن طريق الفم أو عن طريق الحقن مرة إلى مرتين في السنة، والسعال. كما يعتبر الصفير وضيق التنفس علامات على أن الربو ليس مسيطراً عليه".