دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد دراسة حالة التوأم "أحمد ومحمد"، قرر الفريق الطبي والجراحي، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، إجراء عملية لفصل التوأم السيامي الليبي اليوم بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: "التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي".

وأضاف أن التوأم لديهما "عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضاً في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار والد التوأم السيامي الليبي إلى أن "الطفلين قد خرجا إلى الحياة ملتصقين، إذ بلغت تكلفة فصلهما حوالي 500 ألف دينار ليبي، أي ما يعادل مليون و320 ألف ريال سعودي، أُصبت بالانهيار لأنني لا أملك هذا المبلغ، فشعرت أنني سأفقدهما".

وروت والدة التوأم "أحمد ومحمد" معاناتها مع وضع الطفلين داخل الرحم، إذ نصحها الأطباء بإجهاض التوأم، لأنهما لن يعيشا طويلاً مع معاناتهما من التشوه بنسبة 99%.

وكان الفريق الطبي والجراحي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال قد شرح حالة "أحمد ومحمد" لوالد التوأم، الذي وافق على إجراء العملية.

وبعد مناقشة الفريق الطبي والجراحي لحالة التوأم، من المتوقع أن تكون نسبة النجاح 70%، وذلك في عملية تستغرق 15 ساعة وبمشاركة 35 متخصصاً من الأطباء والجراحيين الفنيين وكادر التمريض.