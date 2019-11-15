ما هي أبرز أعراض النوبات القلبية؟ 5 خرافات قد تنقذ حياتكم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشكل النوبات القلبية خطراً كبيراً على صحة وحياة الأفراد. فما هي أبزر أعراضها؟ وهل يمكن أن تصيب من يتمتع بصحة بدنية جيدة؟ إليكم حقيقة 5 خرافات عن النوبات القلبية قد تنقذ حياتكم.
1. خرافة: يتعرض للنوبات القلبية كبار السن فقط
حقيقة: يمكن لأي شخص أن يتعرض لنوبة قلبية بصرف النظر عن عمره
2. خرافة: انسداد الشرايين هو السبب الوحيد لحدوث النوبات القلبية
حقيقة: تحدث النوبات القلبية أحياناً بسبب مرض في الأوعية الدموية الدقيقة
3. خرافة: لا يمكن أن تحدث النوبات القلبية لمن يتمتع بصحة جيدة ويتبع نظاماً غذائياً صحياً
حقيقة: هؤلاء الأشخاص يتعرضون للنوبات القلبية لأسباب أخرى عديدة
4. خرافة: لا علاقة للمظهر باحتمال حدوث النوبات القلبية
حقيقة: يرتفع معدل حدوث النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تصيبهم الشيخوخة باكراً
5. خرافة: تتشابه أعراض النوبات القلبية بين الرجال والنساء
حقيقة: تختلف الأعراض، حيث يشعر الرجال بألم في الصدر وتشعر النساء بألم في الفك والظهر والرقبة ويعانين من قصر النفس