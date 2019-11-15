ما هي أبرز أعراض النوبات القلبية؟ 5 خرافات قد تنقذ حياتكم

صحة
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نوبات قلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشكل النوبات القلبية خطراً كبيراً على صحة وحياة الأفراد. فما هي أبزر أعراضها؟ وهل يمكن أن تصيب من يتمتع بصحة بدنية جيدة؟ إليكم حقيقة 5 خرافات عن النوبات القلبية قد تنقذ حياتكم.

 
1. خرافة: يتعرض للنوبات القلبية كبار السن فقط
حقيقة: يمكن لأي شخص أن يتعرض لنوبة قلبية بصرف النظر عن عمره
 
2. خرافة: انسداد الشرايين هو السبب الوحيد لحدوث النوبات القلبية
حقيقة: تحدث النوبات القلبية أحياناً بسبب مرض في الأوعية الدموية الدقيقة
 
3. خرافة: لا يمكن أن تحدث النوبات القلبية لمن يتمتع بصحة جيدة ويتبع نظاماً غذائياً صحياً
حقيقة: هؤلاء الأشخاص يتعرضون للنوبات القلبية لأسباب أخرى عديدة
 
4. خرافة: لا علاقة للمظهر باحتمال حدوث النوبات القلبية
حقيقة: يرتفع معدل حدوث النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تصيبهم الشيخوخة باكراً

5. خرافة: تتشابه أعراض النوبات القلبية بين الرجال والنساء
حقيقة: تختلف الأعراض، حيث يشعر الرجال بألم في الصدر وتشعر النساء بألم في الفك والظهر والرقبة ويعانين من قصر النفس

 

 
 

 

 
 

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