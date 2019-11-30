كيف تتعامل مع الأطفال الأذكياء؟ 5 خرافات عن الأسلوب الأمثل معهم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع بعض الأطفال بنسبة ذكاء أو قدرات عالية جداً مقارنة ببقية زملائهم من الطلبة، مما يستوجب اتباع بعض الطرق الخاصة للتعامل معهم. لذلك، إليك حقيقة 5 خرافات بارزة عن الطلاب ذوي القدرات العالية قد تكون مؤمناً ببعضها.

1.خرافة: يرتدي جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية نظارات طبية ويقرأون الكتب دائماً ويفشلون اجتماعياً

حقيقة: لا توجد صفات معينة تنطبق على جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية، فهم

يختلفون في الهيئة والشخصية كغيرهم من البشر

2.خرافة: لا داعي لاكتشاف قدرات هؤلاء الطلبة في سن مبكرة وتنميتها

حقيقة: من الأفضل العمل على تنمية الطلبة حال اكتشاف قدراتهم العالية

3.خرافة: يسهل قياس قدرات الطلبة من خلال اختبارات كشف القدرات

حقيقة: اختبارات القدرات غير دقيقة ومتحيزة في كثير من الأحيان

4.خرافة: يعد تعليم ذوي القدرات العالية أسهل من تعليم غيرهم من الطلبة

حقيقة: تعليم ذوي القدرات العالية صعب جداً ويتطلب مهارات وتدريبات خاصة يخضع لها المعلم

5.خرافة: لا يحتاج هؤلاء الطلبة إلى برامج تعليم خاصة

حقيقة: إن لم يخضعوا لتعليم خاص ينمي قدراتهم، قد يتسبب ذلك بفقدانهم لقدراتهم أو تراجعها