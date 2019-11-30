كيف تتعامل مع الأطفال الأذكياء؟ 5 خرافات عن الأسلوب الأمثل معهم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع بعض الأطفال بنسبة ذكاء أو قدرات عالية جداً مقارنة ببقية زملائهم من الطلبة، مما يستوجب اتباع بعض الطرق الخاصة للتعامل معهم. لذلك، إليك حقيقة 5 خرافات بارزة عن الطلاب ذوي القدرات العالية قد تكون مؤمناً ببعضها.
1.خرافة: يرتدي جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية نظارات طبية ويقرأون الكتب دائماً ويفشلون اجتماعياً
حقيقة: لا توجد صفات معينة تنطبق على جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية، فهم
يختلفون في الهيئة والشخصية كغيرهم من البشر
2.خرافة: لا داعي لاكتشاف قدرات هؤلاء الطلبة في سن مبكرة وتنميتها
حقيقة: من الأفضل العمل على تنمية الطلبة حال اكتشاف قدراتهم العالية
3.خرافة: يسهل قياس قدرات الطلبة من خلال اختبارات كشف القدرات
حقيقة: اختبارات القدرات غير دقيقة ومتحيزة في كثير من الأحيان
4.خرافة: يعد تعليم ذوي القدرات العالية أسهل من تعليم غيرهم من الطلبة
حقيقة: تعليم ذوي القدرات العالية صعب جداً ويتطلب مهارات وتدريبات خاصة يخضع لها المعلم
5.خرافة: لا يحتاج هؤلاء الطلبة إلى برامج تعليم خاصة
حقيقة: إن لم يخضعوا لتعليم خاص ينمي قدراتهم، قد يتسبب ذلك بفقدانهم لقدراتهم أو تراجعها