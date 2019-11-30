دراسة تقول إن زواج الأقارب ربما ساعد في انقراض البشر البدائيين

انقرض البشر البدائيون منذ حوالي 40 ألف عام، في نفس الوقت تقريبا الذي هاجرت فيه مجموعات من الإنسان الحديث من إفريقيا. وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الباحثين أن البشر الحديثين فازوا في المنافسة على الموارد، مما أدى إلى زوال البشر البدائيين.

نظريات أخرى عديدة تتحدث عن الأسباب التي ساعدت الإنسان البدائي على الانقراض. لكن دراسة جديدة تقترح أن البشر المعاصرين لا علاقة لهم بالأمر. وبدلاً من ذلك، يشير الباحثون إلى أن زواج الأقارب، عدد السكان القليل والتقلبات في المواليد، نسب الوفيات والجنس كانت كافية لقيادة البشر البدائيين إلى نهايتهم. الدراسة نشرت في مجلة PLOS.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن البشر البدائيين كان لديهم عدداً صغيراً من السكان قبل ظهور البشر الحديثين. كما انتشر البشر البدائيون في مناطق محلية معزولة.

ابتكر الباحثون في هذه الدراسة نماذج سكانية، بناءً على بيانات من أشخاص يعيشون في مجتمع يتم فيه الحصول على معظم أو كل الطعام عن طريق البحث عنه في الطبيعة، وقد تم اختيارهم من مجموعات يتراوح أحجام السكان فيها بين 50 إلى 5000 كحد أقصى.

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لقد قاموا بمحاكاة التغير السكاني استجابة للتغيرات في معدلات المواليد والوفيات، زواج الأقارب وعامل معروف باسم Allee effects. هذا العامل هو عندما يكون لحجم السكان الصغير تأثير سلبي على اللياقة الإنجابية للأفراد.

زواج الأقارب كان شائعا بين البشر البدائيين وفقا لبحث سابق، كما أنه يؤدي إلى الحد من اللياقة الإنجابية.

كان لدى الإنسان البدائي لياقة انجابية أقل بنسبة 40٪ من البشر الحديثين، وفقا لبحث سابق ورد في الدراسة الجديدة.

جرت عمليات المحاكاة على مقياس زمني يبلغ 10 آلاف عام. ووجد الباحثون أنه من غير المرجح أن يكون زواج الأقارب المسؤول الوحيد عن الانقراض لأنه حدث فقط في النموذج الذي يحتوي أقل عدد من السكان.

لكن تأثيرات Allee ، مثل أن 25٪ أو أقل من الإناث يلدن في عام واحد، يمكن أن تكون قد سببت الانقراض لدى مجموعات تحتوي على حوالي 1000 شخص من البشر البدائيين. إلى جانب زواج الأقارب وتقلبات معدلات المواليد والوفيات، فمن المحتمل أن يكون الانقراض على مقياسهم الزمني على مدى 10 آلاف عام.

أقر الباحثون بأنه إذا كان للإنسان الحديث أي تأثير على انقراض البشر البدائيين، فمن المحتمل أن يكون السكان البدائيون ربما انتقلوا- مما قد يؤدي إلى زواج الأقارب، وانخفاض معدل المواليد وعوامل أخرى تم تحديدها في الدراسة.

وكتب الباحثون "هل اختفى البشر البدائيون بسببنا؟ لا، بحسب ما تشير هذه الدراسة".