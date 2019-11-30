تصميم لقاح أفضل للإنفلونزا لا يتعين عليك الحصول عليه كل عام

هذا ما تحتاج معرفته عن الانفلونزا الموسمية

في 24 يونيو في الساعة 11:34، أصبح مايكل سون جزءاً من التاريخ الطبي. هذا هو اليوم الذي أصبح فيه سون من أوائل الأشخاص الذين تلقوا لقاحا تجريبيا ضد الإنفلونزا يمكن أن يغير يوما ما الجرعة التي تحصل عليها سنويا.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن هذه الجرعة الجديدة ستستمر لعدة مواسم من الأنفلونزا، لذلك لن تضطر إلى طي كمك كل خريف، والأهم من ذلك، أنها ستكون أكثر فعالية من الجرعة التي تحصل عليها الآن. طريقة أكثر فعالية.

في حين أن جرعة الأنفلونزا الحالية تمنع ملايين الأشخاص من الإصابة بالأنفلونزا كل عام، إلا أنها بعيدة عن الكمال.

وقال الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID): "حتى في عام جيد، تبلغ فعالية اللقاح حوالي 60٪. في عام سيء، تصل إلى 10٪، وهناك سبب لذلك."

السبب هو أن فيروس الأنفلونزا يتغير باستمرار. أما السلالات التي تسبب ذلك في موسم واحد من الأنفلونزا، تختفي بعد ذلك، ويستعاض عنها بسلالات ربما لم تكن موجودة لسنوات.

وقالت الدكتورة جولي ليدجروود، رئيسة برنامج التجارب السريرية في مركز أبحاث اللقاحات في NIAID ، الذي يعد جزءا من المعاهد الوطنية للصحة: "إن الإنفلونزا مخيفة وصعبة حقًا".

01:58 أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا إلى مرض قاتل

من خلال اللقاحات الموسمية التي نتلقاها الآن، لا يمكن لكل جرعة أن تحمي إلا من ثلاث أو أربع سلالات من الانفلونزا - بمعنى أنه يتعين على العلماء أن يخمنوا أي نوع من السلالات يضعون فيها كل عام.

لكن من شأن جرعة إنفلونزا شاملة أن تغطي نظريا كل سلالة من الانفلونزا باستخدام ما يعرف باسم مقاربة مخروط الآيس كريم.

تخيل متجر آيس كريم يقدم مجموعة واسعة من النكهات، وكلها تقدم على نفس النوع من المخروط. يستهدف لقاح الأنفلونزا الحالي الآيس كريم الذي يتغير طوال الوقت. تستهدف جرعة الأنفلونزا الشاملة المخروط، وهو هدف أفضل بكثير، لأنه يبقى كما هو دائمًا.

في الربيع الماضي، بدأ الأطباء في المعاهد الوطنية للصحة اختبار جرعات الإنفلونزا الشاملة على سون وغيرهم من المشاركين في الدراسة لمعرفة كيفية استجابة أجسامهم.

جميع المتطوعين لديهم أسباب مختلفة للرغبة في أن يكونوا جزءًا من هذه الدراسة التاريخية.

من أكثر الأشياء المفيدة حول لقاح الأنفلونزا الشامل أنه إذا نجح كما هو مأمول، فإنه سيحمي أيضًا من أوبئة الأنفلونزا مثل تلك التي قتلت أجداد سون.

في جائحة الأنفلونزا، تظهر سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا. نظرا لقلة عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة ضده، يمكن أن ينتشر بسرعة وسهولة.

كانت هناك أربعة أوبئة للأنفلونزا في القرن الماضي: في 1918-1919؛ في 1957-1958؛ في عام 1968 وفي عام 2009.

وقال فوشي إن المعاهد الوطنية للصحة كانت تعمل على إعداد لقاح الأنفلونزا الشامل لنحو عقد من الزمان، لكن سننتظر عقدًا آخر على الأقل حتى يأتي إلى السوق.

حصل البحث على دفعة إضافية في سبتمبر عندما وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تطوير لقاح أفضل للإنفلونزا.

وقال فوسي إن الأمر قد يستغرق وقتًا أقل - ولكن لا يزال لسنوات عديدة - لتطوير لقاح أنفلونزا شبه شامل، والذي لا يحمي ضد جميع فيروسات الإنفلونزا، بل مجموعة منها.

إنه يتوقع أن يتعلم المزيد من سون والمتطوعين الآخرين في الأشهر القادمة.

وقال "ربما بحلول نهاية عام 2019، أو في الربع الأول من عام 2020، سنبدأ في الحصول على نتائج لمعرفة ما إذا كانت آمنة، وهل تؤدي إلى نوع من الاستجابة الواسعة بالفعل وتغطي سلالات متعددة".

في غضون ذلك، اتخذت بعض الشركات المصنعة للقاح الأنفلونزا خطوات أصغر نحو جرعة أفضل للإنفلونزا.

01:46 هذا ما تحتاج معرفته عن الانفلونزا الموسمية

تُصنع معظم لقاحات الأنفلونزا الموجودة في السوق اليوم باستخدام بيض الدجاج - تماما مثل اللقاحات التي تتناولها في وجبة الإفطار. يختار العلماء سلالات الإنفلونزا التي يعتقدون أنها ستهاجمها خلال موسم الأنفلونزا المقبل، ويضعون هذه الفيروسات في البيضة حيث تتكاثر، ثم يستخدمون هذه الفيروسات فور نموها لصنع اللقاح.

لكن في بعض الأحيان تتحول الفيروسات داخل البيض - وهذا يعني أنه عندما يتم وضعها داخل اللقاح، فإنها لا تتطابق مع ما يجعل الناس مرضى.

وهذا سبب آخر لكون لقاح الأنفلونزا لديه معدلات الفعالية المنخفضة اليوم.

بعض جرعات الأنفلونزا الموجودة في السوق تصنعها شركات الأدوية التي تركت البيض، وبدلاً من ذلك تقوم بزراعة الفيروس في المختبر.

وقال فوشي "هذه أخبار سارة. أنت تقلل الاعتماد على البيض".

لكنه أضاف أن هذا النهج لا يزال يتطلب العمل على نمو الفيروس الذي يستغرق وقتًا طويلاً. وقال إن الطريقة الأسرع والأكثر دقة هي عدم انتظار نمو الفيروس على الإطلاق وبدلاً من ذلك فقط إنشاء بروتين الفيروس.

هذه هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء اللقاحات التي يتم تجربتها على المشاركين مثل سون الآن.