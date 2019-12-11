تقرير: لا يوجد ماركة واحدة لعلاقة السجائر الإلكترونية بإصابة الرئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يوجد منتج أو علامة تجارية واحدة مسؤولة عن الآلاف من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية ذات النكهات التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صدر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في تقريرها: "على المستوى الوطني، كانت Dank Vapes المنتج الأكثر شيوعاً الذي يحتوي على THC من قبل مرضى EVALI في المستشفيات، ولكن تم الإبلاغ عن مجموعة واسعة من المنتجات، مع وجود اختلافات إقليمية".

وتستخدم الوكالة مصطلح "EVALI" على أنه اختصار لـ "السيجارة الإلكترونية، أو السجائر الإلكترونية ذات النكهات، المرتبطة بإصابات الرئة جراء استخدام المنتج".

وأشار تقرير مراكز السيطرة على الأمراض أيضا إلى أن تفشي الأمراض قد وصل إلى ذروته في سبتمبر/أيلول، ولكنه لا يزال يوصي ضرورة أن يتجنب المدخنون السجائر الإلكترونية ذات النكهات التي تحتوي على THC، "وخاصة تلك التي يتم الحصول عليها من مصادر غير رسمية مثل الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو المتعاملين شخصياً أو عبر الإنترنت".

ورغم أن المحققين ربطوا "vitamin E acetate"، وهي مادة تستخدم في بعض منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات، بالعديد من إصابات الرئة، إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض تقول في تقريرها الأخير إنه "يتم التحقيق في العديد من المواد ومصادر المنتجات، وقد يكون هناك أكثر من سبب واحد".

وأفادت الوكالة مؤخراً عن حدوث 2291 حالة إصابة مؤكدة في الرئة في الولايات المتحدة تتعلق بالسجائر الإلكترونية ذات النكهات بحلول 4 ديسمبر/كانون الأول في جميع الولايات الـ50، ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. وقد أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض عن 48 حالة وفاة مؤكدة في 25 ولاية ومقاطعة كولومبيا.