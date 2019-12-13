لا يُصيب المسنين فقط.. خمس خرافات عن التهاب المفاصل

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد التهاب المفاصل من أشهر الأمراض بين كبار السن، ولكن، هناك الكثير من الشائعات حول مدى تأثيره على صحة الإنسان لذا تعرَف على أهم الخرافات التي تدور حول هذا المرض.

1 خرافة: التهاب المفاصل هو مرض يختص بالعجزة فقط.

حقيقة: لا يقتصر مرض التهاب المفاصل على كبار السن، بل يمكن أن يصيب المراهقين والأطفال أيضاً.

2 خرافة: تزيد التمارين الرياضية من حدة المرض.

حقيقة: ممارسة الرياضة تساعد في الوقاية من المرض كما أنها تساعد في علاجه عند تراجع حدة الالتهاب ولكن تحت إشراف الطبيب

3 خرافة: لا يمكن علاج التهاب المفاصل الحاد.

حقيقة: الحصول على مساعدة طبية له تأثير كبير في علاج آلام المفاصل المزمنة.

4 خرافة: يمكن للمصابين بالتهاب المفاصل توقع تغيرات الطقس.

حقيقة: ليس هناك ما يؤكد قدرة المصابين بالتهاب المفاصل على تنبؤ الجو وتغيراته.

5 خرافة: تُسبب طقطقة الأصابع التهابات مزمنة في المفاصل لدى الأشخاص.

حقيقة: لا توجد خطورة حقيقية من فعل طقطقة الأصابع ولكنه بالتأكيد مُضر للمفاصل.