أكثر 10 أسئلة حول الصحة طُرحت على "دكتور غوغل" بأمريكا في 2019

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

كان لدى مستخدمي غوغل في الولايات المتحدة الكثير من الأسئلة حول ضغط الدم ونظام "كيتو" الغذائي والفواق في عام 2019.

كانت هذه المواضيع من بين أكثر 10 أسئلة متعلقة بالصحة بحثا على محرك البحث هذا العام، وفقًا لبيانات جديدة من Google.

استندت القائمة إلى مصطلحات البحث التي تم جمعها بين يناير وأوائل ديسمبر.

في العام الماضي، تضمنت أهم الأسئلة المتعلقة بالصحة، والتي بحث عنها من قِبل أشخاص في الولايات المتحدة: ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، ما هو التهاب بطانة الرحم وما هي مدة بقاء الأعشاب في البول.

بالنسبة لعام 2019، إليك أكثر 10 أسئلة متعلقة بالصحة تم البحث عنها عبر غوغل، جنبا إلى جنب مع الإجابات.

1. كيفية خفض ضغط الدم

حوالي 1 من كل 3 أشخاص بالغين أمريكيين - أو حوالي 75 مليون شخص - يعانون من ارتفاع في ضغط الدم و54٪ فقط لديهم تحت السيطرة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن "كيفية خفض ضغط الدم" تصدرت قائمة الأسئلة الأكثر بحثًا عن الصحة على Google في عام 2019.

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عادة ما يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم، عندما يكون لدى الشخص ضغط دم أعلى من 130/80.

إن تناول نظام غذائي صحي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم والبوتاسيوم، وفقدان الوزن، وممارسة المزيد من التمارين، وتخفيف التوتر، يمكن أن تساعد جميعها في خفض ضغط الدم.

تشمل الفوائد الصحية للتحكم في ضغط الدم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وحتى الخرف.

2. ما هو كيتو؟

عند البحث عن معلومات حول النظام الغذائي الكيتوني، فإن معظم الناس يستخدمون كلمة "كيتو" فقط.

كان نظام كيتو الغذائي أكثر مصطلح بحث يتعلق بالصحة في قائمة العام الماضي واحتل المرتبة الثانية هذا العام.

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هذا النظام الغذائي غني بالدهون، معتدل في البروتينات ونسبة منخفضة للغاية من الكربوهيدرات، ويدفع الجسم إلى حالة تعرف باسم الكيتوزية. تتسبب الكيتوزيه في تكسير الدهون المخزنة في الجسم وتخزينها في جزيئات تسمى الكيتونات، والتي تستخدم بعد ذلك كطاقة. ينتشر الكيتون في الدم ويصبح المصدر الرئيسي للطاقة للعديد من الخلايا في الجسم، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

كان خبراء الصحة قلقين بشأن نسبة الدهون المرتفعة في هذا النظام الغذائي - حوالي 70٪ من السعرات الحرارية اليومية - ومتطلباته المنخفضة من الكربوهيدرات.

بالنسبة للبعض، "نظام كيتو الغذائي غير مستدام على المدى الطويل، حيث أنه لا يعلمك كيفية اكتساب عادات الأكل الصحية.. إنه أمر جيد لحل سريع."

3. كيفية التخلص من الفواق

سؤال حول الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفواق احتل المرتبة الأولى في قائمة الأسئلة الشائعة المتعلقة بالصحة في عام 2017. والآن، في عام 2019، جاء سؤال حول طرق التخلص من الفواق في المرتبة الثالثة.

يبدو أن الفواقات تبدأ وتتوقف دون سبب واضح، لكن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب تشير إلى أن الفواق غالباً ما يحدث عندما يهيج شيء ما الحجاب الحاجز، مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو شرب الكحول أو الشعور بالتوتر أو الإثارة أو تناول أدوية معينة.

معظم حالات الفواق عادة ما تذهب من تلقاء نفسها بعد بضع دقائق.

بالنسبة للفواقات المزمنة - الفواقات التي تستمر أكثر من بضعة أيام أو تستمر في العودة - يجب على الشخص الاتصال بمزود الرعاية الصحية لمناقشة الأسباب وخيارات العلاج الممكنة.

أكثر 10 أسئلة بحثا عن الصحة

كان هناك المزيد من الأسئلة التي كان الناس يبحثون عنها على غوغل في عام 2019.

تضمنت القائمة الكاملة للأسئلة الصحية الأكثر بحثا في الولايات المتحدة هذا العام أيضا أسئلة حول الأنفلونزا، حصى الكلى وفيروس الورم الحليمي البشري:

1- كيفية خفض ضغط الدم

2- ما هو كيتو؟

3- كيفية التخلص من الفواق

4- كم يدوم الانفلونزا؟

5- ما الذي يسبب الفواق؟

6- ما الذي يسبب حصى الكلى؟

7- ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟

8- كيفية خفض الكوليسترول في الدم

9- كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن أتناولها يوميا؟

10- كم تبقى الكحول في الجسم؟