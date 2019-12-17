علماء يطورون غلافا بلاستيكيا ذاتي التنظيف وشديد المقاومة للبكتيريا

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

طوّر باحثون غلافا بلاستيكيا ذاتي التنظيف يصد البكتيريا - ويمكن استخدامه لمنع انتقال البكتيريا الخبيثة المقاومة للمضادات الحيوية، وغيرها من أشكال البكتيريا الخطرة.

فقد قام فريق من العلماء من جامعة ماكماستر الكندية بتطوير سطح بلاستيكي - وهو شكل مُعالج من غلاف شفاف - يصد جميع أنواع البكتيريا.

الغلاف، المستوحى من أوراق اللوتس المقاومة للماء، محكم بـ "تجاعيد" مجهرية تحجب الجزيئات الخارجية، ما يعني أن الماء أو الدم أو البكتيريا ترتد عندما تتلامس مع السطح.

يمكن أن يستخدم الغطاء البلاستيكي على الأسطح التي تعتبر أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا مثل مقابض الأبواب، الأسوار وأعمدة أكياس المصل.

وقالت ليلى سليماني، وهي أحد المهندسين الأساسيين الذين شاركوا في قيادة البحث، لـCNN: "طورنا الغلاف لمواجهة التهديد الرئيسي الذي تشكله البكتيريا المقاومة للعقاقير المتعددة".

وأضافت أنه "بالنظر إلى خيارات المعالجة المحدودة لهذه الجراثيم، من المهم الحد من انتشارها من شخص لآخر".

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وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحدث أكثر من 2.8 مليون إصابة جراء مقاومة المضادات الحيوية في الولايات المتحدة كل عام، ويموت أكثر من 35000 شخص نتيجة لهذه العدوى المقاومة للأدوية.

يعتقد الباحثون أن المادة الجديدة يمكن أن تستخدم أيضا لتعبئة المواد الغذائية، ويمكن أن توقف انتشار البكتيريا مثل القولون والسالمونيلا والليستيريا من اللحوم النيئة والأطعمة.

حوالي 20٪ من جميع الإصابات المقاومة للأدوية تأتي من الطعام الذي نأكله ، وفقا لـCDC.

يقول الباحثون إن السطح متين ومرن وغير مكلف.

قاموا باختبار المادة باستخدام MRSA و Pseudomonas، التي تعتبر أخطر أشكال البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، باستخدام صور المجهر الإلكتروني للتأكد من أن البكتيريا لا تُنقل إلى السطح.