ما الذي يمكن توقعه بعد تشخيص سرطان الدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد تشخيص سرطان الدم، يكون لدى المرضى العديد من الأسئلة. وقد يحتاج المريض إلى المساعدة والدعم، ليس فقط من الطبيب، ولكن من أحبائه أيضاً. ومع ذلك، فإن وضع خطة علاج، وتشكيل فريق دعم، ومعرفة المزيد عن سرطان الدم، سيساعد المريض على الشعور بثقة أكبر. هنا نجد بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها والخطوات التي قد يرغب المريض في اتخاذها.

وقد يشعر المرضى بالخوف أو الحيرة أو الحزن أو الصدمة التامة عندما يعرفوا عن إصابتهم بالسرطان. وقد تتغير مشاعرهم من يوم لآخر. ومن الطبيعي أن يكون لديهم الكثير من الأسئلة. وقد يرغبوا في معرفة تفاصيل حول نوع اللوكيميا لديهم، والتشخيص، والعلاجات الممكنة.

وقبل التوجه إلى الإنترنت، يجب التحدث مع الطبيب وفريق الرعاية حول أفضل مصادر المعلومات للمساعدة في التعرف على النوع المحدد لسرطان الدم والآثار الجانبية للعلاج.

خطة العلاج الخاصة بالمريض

ويقوم المريض وفريق الرعاية بوضع خطة مفصلة لعلاج سرطان الدم. وقد تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاع، والعلاج المناعي، أو أنواع أخرى من العلاجات.

ويجب مناقشة إيجابيات وسلبيات كل علاج مع الطبيب، وسؤاله عن أهداف العلاج. هل سيعالج السرطان أم أنه فقط سيمنعه من التقدم بسرعة؟ وإلى متى سيستمر العلاج؟

الصحة العامة والرفاه

واعتماداً على نوع اللوكيميا ومراحله، قد يعاني المريض من بعض الأعراض، مثل التعب. بعد تشخيص سرطان الدم، ويجب على الطبيب وفريق الدعم إعداد المريض للآثار الجانبية من العلاج. ويمكن سؤال الطبيب عما يتوقعه المريض من العلاج المحدّد الذي سيتلقاه. وتشمل الاحتمالات الغثيان، وفقدان الشعر، والطفح الجلدي، ومشاكل الجهاز الهضمي، والتعب.

وسيحتاج المريض إلى عناية إضافية لتجنب الجراثيم، مثل غسل اليدين، وتجنب الأشخاص المصابين بمرض البرد أو الأنفلونزا أو أي عدوى أخرى.

وقد يرغب المريض أيضاً في معرفة ما يمكنه فعله للبقاء بصحة جيدة جسدياً وعقلياً أثناء العلاج. ويمكن سؤال الطبيب وفريق الرعاية عما يمكن القيام به لتخفيف الانزعاج. ويجب أن يكون الحصول على الراحة أولوية. كذلك يجب اتباع حمية مغذية وممارسة الرياضة، في حال موافقة الطبيب.

تنظيم كل شيء

بعد تشخيص سرطان الدم سيتعين على المريض التوفيق بين مواعيد الطبيب، والزيارات العلاجية، وإجازة العمل (أو المدرسة) والتأمين، والفواتير الطبية. وربما لن يكون كل شيئ على ما يرام. لذا، يمكن البدء بهذه الخطوات: