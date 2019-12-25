4 خيارات لعلاج توقف التنفس أثناء النوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقف التنفس أثناء النوم هو حالة تتوقف فيها عن التنفس ثم تعود وتتنفس، وذلك بشكل متكرر طوال الليل. ويحدث ذلك بسبب انسداد جميع الشعب الهوائية أثناء النوم، وتوقف تدفق الهواء. ولحسن الحظ، هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لتوقف التنفس أثناء النوم، والعلاج يتيح للمرضى أن يعيشوا حياة طبيعية دون الشعور بالنعاس أثناء النهار أو غيره من الأعراض المحبطة.

لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، هناك أربعة طرق رئيسية.

1. تغييرات في نمط الحياة

نعلم أن فقدان الوزن يعمل على الحد من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم. ويعاني حوالي 70٪ من الأشخاص الذين لديهم هذه المشكلة من زيادة في الوزن أو السمنة، فالدهون الزائدة يمكن أن تسد الشعب الهوائية في الجزء الخلفي من الحلق.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم اللسان الكبير في توقف التنفس أثناء النوم، حيث تتراكم الدهون على لسانك إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن أو السمنة. ويمكن للمرضى فقدان بعض الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على نمط حياة نشط.

وفي بعض الحالات، يمكن إجراء العمليات الجراحية لفقدان الوزن للمرضى الذين يعانون من مضاعفات متعددة من السمنة، بما في ذلك توقف التنفس أثناء النوم.

2. أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP والأقنعة

وينطوي الخيار الثاني على استخدام أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر "CPAP". وتعتبر هذه الأجهزة العلاج الأكثر شيوعاً لتوقف التنفس أثناء النوم لأنها آمنة وفعالة للغاية. ويُوضع الجهاز على طاولة السرير يتصل به خرطوم مع قناع تضعه على وجهك عند النوم. وعادةً ما تحتوي هذه الأجهزة على ثلاث ميزات رئيسية:

تنقية الهواء الذي تتنفسه من الغبار، والوبر، والدخان، والمواد الأخرى المثيرة للحساسية.

تسخين وترطيب الهواء الذي تتنفسه.

ضغط الهواء بلطف وتوجيهه مباشرة إلى الشعب الهوائية.

وينتقل الهواء عبر الأنف وأسفل الحلق إلى القصبة الهوائية. وبهذه الطريقة، بدلاً من إغلاق مجرى الهواء كل بضع دقائق، يؤدي التدفق المستمر للهواء إلى تضخيم الحنجرة وإبقائها مفتوحة.

3. أجهزة الأسنان

وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث التوقف عن التنفس أثناء النوم بسبب مشكلة ما في الأسنان. ويمكن استخدام جهاز في الفم للتوقف عن طحن الأسنان، بحيث يقوم بسحب عظم الفك إلى الأمام أثناء النوم من أجل فتح مجرى الهواء أكثر. وهذه الأجهزة ليست فعالة مثل CPAPs، لكن بعض المرضى يفضلونها. وإذا كان المرضى يبحثون عن هذه الأجهزة، يجب عليهم العثور على طبيب أسنان يتمتع بخبرة كبيرة في اختيار الجهاز المناسب، ذلك لأن مستوى خبرة طبيب الأسنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى جودة عمل الجهاز. وخلاصة القول، على الرغم من أن هذه الأجهزة ليست فعالة مع الجميع، إلا أنها قد تكون خياراً رائعاً.

4. الخيارات الجراحية

الخيار النهائي لعلاج توقف التنفس أثناء النوم هو التدخل الجراحي. وكانت جراحة توقف التنفس أثناء النوم شائعة إلى حد ما منذ حوالي 20 عاماً، بحيث يقوم طبيب الأذن، والأنف والحنجرة، بقطع بعض الأنسجة الزائدة في الجزء الخلفي من الحلق لمحاولة فتح مجرى الهواء. ومع ذلك، هذه الجراحات لا تنجح دائما ولا تؤدي إلى الشفاء التام. نتيجة لذلك، لا يتم إجراء هذه العمليات الجراحية كما كانت في السابق.

أما العملية الجراحية فهي شائعة عند توقف التنفس أثناء النوم لدى الأطفال، حيث أن الخط الأول من العلاج هو إزالة اللوزتين. ويمكن أن يكون هذا ناجحاً تماماً للطفل المصاب بانقطاع النفس أثناء النوم، ولكنه قد لا يكون فعالاً بنفس النسبة لدى البالغين.

البقاء إيجابياً

ويجب أن يعرف المرضى أن توقف التنفس أثناء النوم يعتبر مشكلة شائعة حقاً، ويمكننا القيام بعمل جيد لعلاجه باستخدام CPAP أو علاجات أخرى. ومعالجة توقف التنفس أثناء النوم يحسن نوعية نومك، ويزيد مستوى الطاقة لديك، ويحسن تركيزك، ويحسن صحتك العامة. قم بتطوير علاقة قوية ووثيقة مع أخصائي النوم ولا تتردد في طرح الأسئلة.